El ICREF ofrece pautas y alerta del aumento de los fraudes financieros

Este tipo de compañías ofrecen servicios de inversión al margen de la ley, pues no se encuentran autorizadas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), y no proporcionan a los inversores ningún tipo de garantía.

La CNMV ha incrementado en lo que va de año en más de un 30 por ciento las advertencias sobre estas entidades de inversión no registradas, y en 2019 esa cifra de avisos ya alcanzó niveles récord. Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de que la crisis originada por la pandemia está favoreciendo las ofertas de inversiones con rendimientos supuestamente altos y alejados de la media del mercado.

La primera recomendación, afirmó Marín, es "asegurarnos de que se trata de una empresa de inversión regulada y que, por tanto, cuenta con la supervisión de la CNMV". La web de la Comisión cuenta con un buscador de empresas de inversión que genera automáticamente un aviso al internauta en caso de que éste introduzca el nombre de una compañía identificada como 'chiringuito financiero'.

El director del ICREF subrayó que estas empresas "ofrecen tipos de interés fuera de mercado, con promesas de ganancias muy altas en un periodo corto de tiempo. Suelen remarcar que las ofertas estarán poco tiempo en vigor por su extraordinaria rentabilidad, para que el cliente se decida rápido a aprovecharlas antes de que las retiren".

Además, Marín señaló que estas empresas "se caracterizan por técnicas de marketing muy agresivas e insistentes para captar clientes, normalmente con llamadas de teléfono o por Internet, y apremian a tomar la decisión de contratarlas".

Otra de las señales para reconocer los 'chiringuitos financieros' es que no realizan un test previo de idoneidad y conveniencia al cliente. A causa de una directiva europea de 2014, las empresas de inversión están obligadas realizar un test al cliente interesado en sus productos financieros, para identificar sus conocimientos en esta materia. De no superar la prueba, la operación no puede llevarse a cabo.

"Si estas empresas no realizan ese examen para evaluar los conocimientos financieros, estamos casi seguro ante un 'chiringuito'. Si presionan y exigen inmediatez para tomar la decisión de invertir, es muy probable que también estemos ante una empresa de este tipo. Y si las técnicas de marketing son muy agresivas, debemos encender todas las alarmas", resumió Marín.

El ICREF es una entidad pública empresarial adscrita a la Consejería de Presidencia y Hacienda, que se constituye desde 2007 como el órgano especializado en finanzas en la Administración regional. Sus principales funciones son procurar financiación para la Comunidad, así como la gestión de su endeudamiento.