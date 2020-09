El cabreo de Terelu con 'Sálvame' por la difusión de unos audios de Alejandra Rubio insultando a Anita Matamoros

Las últimas semanas todos los focos se han dirigido hacia la familia Campos. Ya sea por sus exclusivas hablando de la relación entre Rocío Carrasco con su hija, por los rumores, por su hermano secreto o por sus relaciones personales.

En este caso, la protagonista ha sido Alejandra Rubio. El programa Sálvame ha difundido unos audios donde se podía escuchar a la colaboradora insultar a Anita Matamoros.

Esto ha hecho que Terelu entre en cólera, ya que su hija era menor de edad. "A mí me daría mucha vergüenza poner el audio de una menor de 16 años llorando. Me moriría de vergüenza, no tengo nada más que decir. Me moriría de vergüenza", declaraba en Viva la vida.

"Es mi hija y me duele". Muy enfadada con el programa, les pedía que dejaran de hablar de su hija y solo lo hicieran de ella. "Matadme a mí", expresaba.

Confirmó que no veía el programa porque por eso se fue de allí, asegurando que le "importa un pimiento" lo que digan de ella.

"Lo que se le hace a mi familia se me hace a mí", declaraba Carmen Borrego, expresando también su enfado por este asunto.

Alejandra Rubio ha querido despejar todas las dudas en torno a este tema, asegurando que su relación con Anita Matamoros es buena, y que se trata de un enfado normal entre adolescentes.

Desde Viva la vida han querido darles la libertad a las protagonistas de decidir si se emitían o no los audios, y ante su negativa no los han reproducido.