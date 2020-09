Experta de UNIR: "No estamos preparados para afrontar un nuevo curso online"

20M EP

La vuelta a las aulas tras el confinamiento y un verano atípico, se ha presentado como una incógnita no sólo para las familias, si no también para los profesores. Ante este panorama incierto, son muchos los que se preguntan si estamos preparados para afrontar nuevamente un curso online, sobre todo para los más pequeños. Elísabeth Chorro, profesora del Máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de UNIR, ha afirmado que "no lo estamos".