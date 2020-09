Tu horóscopo diario: domingo 20 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 20 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A pesar de que sea muy distinto a lo que has vivido siempre, hoy vas a disfrutar de una actividad o de un espectáculo que te gusta mucho y que supone para ti algo importante. Te reconforta esa sensación que seguramente tiene que ver con algo artístico o creativo.

Tauro

Es muy posible que un sentimiento al que no quieres hacer frente te esté pasando factura en el organismo. Las emociones son mucho más poderosas de lo que crees, así que examina cuál es esa sensación que no quieres admitir. Será un avance para sentirte mejor.

Géminis

No te pongas ninguna excusa para dejar de lado la dieta o cualquier otra decisión que hayas tomado relativa a tu bienestar y a tu imagen. Debes perseverar en lo que te has propuesto a pesar de que tengas tentaciones muy cercanas de hacerlo.

Cáncer

Si deseas afianzar tu posición y que tengan en cuenta tus opiniones en un negocio, debes empezar a buscar aliados cuanto antes, ya que no todos los que están a tu alrededor están de tu parte ni dispuestos a apoyarte. Cuidado con los que no son claros.

Leo

Si no te apetece hacer gran cosa hoy, no debes forzarte a nada porque realmente te vendrá bien el descanso y no complicarte la vida intentando poner en marcha algún plan o arreglando un asunto doméstico. No hacer nada es, en muchas ocasiones, muy sano mentalmente.

Virgo

Aléjate de todo lo que suponga nervios o estrés y eso incluye que intentes disfrutar de la tranquilidad de un día sin trabajo ni obligaciones lo más a tu aire posible. Seguro que a tu pareja no le importa que hagas un poco tu vida si se lo explicas con amor.

Libra

Resaltará hoy tu lado más prudente, ese en el que buscas el equilibrio y la moderación en todo y eso te va a permitir solventar un tema un poco espinoso con la familia, algo en lo que se opone a tus deseos. Pero estarás muy hábil y negociarás bien.

Escorpio

Por fin te llega una noticia positiva de algo o alguien que está bastante lejos de tu control y que hasta ahora no tenías nada claro que fuese a ser favorable a tus intereses. Te alegrarás tanto que es posible que lo celebres. Habrá sonrisas de felicidad.

Sagitario

No demores tanto en algo que debes hacer hoy y que te va a exigir cierta fuerza de voluntad al ser un día festivo. Quizá sea estudiar algo que no te apetece o empezar a plantearte cómo es un nuevo método de estudio o de trabajo. Hazlo.

Capricornio

Tendrás que intentar comprender los motivos de una persona que se aleja de ti y quizá eso es una sorpresa muy desagradable, pero no te queda más remedio que asumirlo. Cierta convivencia este verano ha desgastado al máximo esa relación.

Acuario

Te sentará muy bien cualquier actividad que signifique ejercicio, movimiento, aunque solo sea andar. El sedentarismo te puede pasar factura en todos los aspectos. Ahora necesitas airear tu mente y nada mejor que algo de deporte.

Piscis

No te comprometas con nadie, en especial si no tienes mucha confianza con esa persona, en hacerle un favor importante como prestarle dinero o hablar bien de él o de ella. No es alguien demasiado de fiar y eso es algo que debes empezar a observar.