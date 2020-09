Gabilondo afirma que 'Patria' "lanza preguntas, no repuestas" y cree que "lo importante es poder hablar, no tener razón"

Gabilondo ha ofrecido una rueda de prensa en el marco de la 68 edición del Festival de San Sebastián, donde se ha presentado la serie fuera de concurso, en la que ha estado acompañado en la mesa por las actrices protagonistas Ane Gabarain y Elena Irureta, y por el resto del reparto en la sala.

En su intervención, ha explicado que 'Patria' narra "una historia de ficción que recuerda situaciones reales". De este modo, ha asegurado no saber si la producción televisiva tiene "enemigos", pero se ha mostrado convencido de que "si genera controversia, debate, es mucho ya para una serie de televisión".

Para Gabilondo, "contar unos a otros historias es sanador, nos obliga a ver las cosas desde otro lugar, eso es bueno porque se rompen prejuicios". "El dolor ha atrincherado algunas posiciones que eran muy firmes desde hace muchos años, lo sé porque me ha pasado a mí mismo a la hora de enfrentarme a esta historia a intentar entender la perspectiva de personajes distintos", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que "lo que mas me interesó fue que había nueve personajes que vivían una misma realidad de muchas maneras".

A su juicio "es una ambición un poco desmedida pretender que una serie de televisión te remueva después de tantos años, pero si le toca a una persona, si por lo menos sirve para ver el sufrimiento de los demás ya es un avance". En esa línea, ha manifestado su deseo de que esta serie "animara a seguir contando mas historias desde más ángulos, desde otros lugares".

El guionista de 'Patria' se ha mostrado convencido de que "no hay amnesia" respecto a lo ocurrido en Euskadi sino "dolor" y ha insistido en que "es difícil enfrentarse a todo esto". "Había un pacto de convivencia entre familia, cuadrillas, trabajo, para evitar ciertos temas y ahora se empieza a hablar", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que el proceso de creación de la serie ha sido "muy intenso" porque "remueve" pero, según ha dicho, siempre pensó que "había que contar la historia de la forma más honesta posible". Respecto al realismo de la serie, ha explicado que "es una situación muy cercana y un recuerdo emocional muy fuerte" y que se ha intentado "aplicar la impresión de realidad en todo" aunque "es una ficción y se nota".

Aitor Gabilondo ha señalado que entre las historias cruzadas de todos los personajes que componen la obra la que más le ha interesado es la de Miren y Bittori, "dos mujeres corrientes que hacen un viaje de acercamiento tímido desde un dolor absoluto. Es un viaje a la luz desde tanto sufrimiento".

Además, ha apuntado que desde el principio del proyecto tuvo claro que las dos actrices protagonistas tenían que ser Gabarain e Irureta, con las que "no había que construir dos señoras vascas porque venían construidas de casa". En cuanto al resto del reparto, ha señalado que "resultaba casi imposible pensar que no fueran vascos".

"OPORTUNIDAD MARAVILOSA"

Por su parte, Ane Gabarain, que interpreta a Miren, ha asegurado que ha disfrutado "mucho" con este trabajo que ha supuesto una "oportunidad maravillosa". "Somos vascas, tenemos una edad y 'Patria' es algo cercano, nos es familiar, es algo que llevas en el ADN vital".

En esa línea, la veterana actriz vasca ha destacado que ha habido "mucho sentido de equipo" y ha incidido en que los actores han trabajado "de verdad, con mucho dolor, mucho amor y desde las tripas". La intérprete ha asegurado que el trabajo en esta serie "te remueve muchas cosas". "He tenido momentos de regresión a momentos como la quema de autobuses, que están en tu memoria, y haces un trabajo de meterte hasta el cuello, de tirarte al barro", ha expresado.

También ha manifestado que le preocupaba que el personaje de Miren "se llevara al estereotipo" y que se apreciara solo como "una bruja, mala" y que no tuviera "una dimensión humana". "Quería que se entendiera su amargura, su torpeza", ha añadido.

Por su parte, Elena Irureta ha compartido que les han hecho un "regalo tremendo" con los personajes de Bittori y Miren y ha explicado que en su caso le ha resultado "fácil" encarnarlo porque cuando han entrado el proyecto "el 70% del trabajo estaba hecho".

Para la actriz vasca, más bregada como Gabarain en la comedia, ha sido una experiencia "muy enriquecedora como persona" porque 'Patria' relata hechos ocurridos en Euskadi durante 40 años que "has vivido, pero no te has mojado tanto, no has estado dentro".