O Incio rinde homenaje a usuarios y personal de una de las residencias gallegas más afectadas por la pandemia

Los vecinos se desplazaron a las puertas de la residencia con pancartas en las que podía leerse 'El pueblo de O Incio está con vosotros. Mucho ánimo y fuerza'. Y el acto finalizó con un sonoro aplauso, que fue contestado también desde la residencia desplegando una pancarta en la que podía leerse 'gracias'.

La escritora Marica Campo, natural del municipio, leyó un manifiesto de apoyo bautizado como 'Chamando pola primavera' -'Llamando por la primavera'-, en el incluyó un "recuerdo sentido" a quienes ya no están. "Nuestras condolencias a sus familias y a esta otra, la constituida por los usuarios y trabajadores de la residencia", ha transmitido.

El manifiesto ha invocado "la primavera" y ha trasladado a usuarios y trabajadores que O Incio, "unido", les quiere trasladar que, aunque estén confinados, les acompaña el recuerdo de sus vecinos y su "más sincero deseo de salud.

"Porque los necesitamos y los queremos, aunque no los podamos nombrar uno a uno. Y porque tenemos una deuda con ustedes por cuanto lucharon en tiempos bien difíciles", ha añadido.

"HÉROES SIN APLAUSOS" Y UNA DEMANDA: MÁS RECURSOS

Marica Campo ha proclamado que "no existe futuro sin la memoria" que de los demás "guardan y representan" las personas mayores. "Y esta 'Terra Brava', como la llamó Fole, que tanta riqueza natural y humana encierra, aunque tiene una población envejecida, resurgirá inyectada de sangre nueva, porque por eso lucha y así lo merece", ha aseverado.

También ha recalcado el "agradecimiento" a los trabajadores de la residencia, a los que ha erigido en "héroes sin aplausos". Y finalmente ha reivindicado de los poderes públicos "más recursos".

"El personal de este tipo de centros no debe verse obligado a hacer jornadas agotadoras para mantener la calidad de los servicios. Las personas mayores, como los niños, son material sensible y se precisa una paciencia y delicadeza incompatibles con la sobrecarga de trabajo. Es de justicia cuidar que no la tengan. Ese es el mejor reconocimiento a su trabajo", ha proclamado.

Por su parte, el Ayuntamiento de O Incio, con su regidor al frente, Héctor Corujo, ha agradecido la asistencia de los vecinos a este "emotivo" homenaje.