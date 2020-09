Rebeca Pérez defiende la seguridad de las actividades y le dice al PSOE "el partido del 8M" que no puede "dar lecciones"

Pérez ha reprochado que "los socialistas nos digan cómo tenemos que hacer las cosas cuando llueven las críticas internacionales hacia la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza".

"Desde el principio hemos sido muy cuidadosos con las actividades que hemos organizado desde que se inició el periodo de nueva normalidad y prueba de ello es que no ha habido ninguna incidencia", ha apuntado Pérez.

La concejala ha indicado que los socialistas en el Ayuntamiento de Murcia que "en vez criticar y hacer política de esto, tendría que meter la cabeza en el suelo cual avestruz porque tenemos a todo el mundo criticando la gestión de la pandemia en nuestro país".

Así, Pérez ha recordado que la prensa internacional como The Guardian o Financial Times o The New York Times han criticado la gestión de la crisis sanitaria del Gobierno de España calificándola como la peor del mundo.

"A estas críticas se han sumado organismos como el FMI o la OCDE que han criticado la gestión económica lo que supongo que habrá provocado el sonrojo de todos los socialistas", ha indicado la concejala.

"Ciudades gobernadas por el PSOE como Palma de Mallorca, Valladolid, Hospitalet también han organizado sus actividades de la Semanas de la Movilidad además de otras gobernadas por sus socios de Podemos como Barcelona pero se ve que allí no pasa nada", ha explicado Pérez.

Por su parte el concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, ha pedido al PSOE que "deje trabajar a los técnicos y que cada decisión se toma cuando hay que tomarla, sin anticiparse y siempre conociendo los datos más actualizados de la pandemia. Todas las actividades que se desarrollan desde el Ayuntamiento son analizadas por el comité de seguimiento. Según el caso estas actividades son reformuladas, replanteadas o reorientadas a diario. Ésta no es una decisión extraordinaria sino un trabajo colectivo de coordinación para dar seguridad y tranquilidad a los murcianos desde la responsabilidad y la serenidad".