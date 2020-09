Ozon adapta 'Dance on my grave' de Aidam Chambers desde la "dulzura" y con la "nostalgia" de los años 80

El cineasta François Ozon no ha podido asistir al 68 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, al haber tenido contacto con un positivo en covid-19, para presentar 'Été 85' su adaptación libre de la novela 'Dance on my grave' (Baila en mi tumba) de Aidam Chambers, que leyó en su adolescencia, desde la "distancia" de su madurez, con "más dulzura" y la "nostalgia" de los años 80 en la que ambienta su película.