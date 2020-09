Manel Fuentes debuta en 'Pasapalabra' con un juego de palabras sobre Roberto Leal

Manel Fuentes ha sido el elegido para sustituir a Roberto Leal en Pasapalabra, tras dar positivo por coronavirus.

Este viernes ha sido el día en el que el presentador ha debutado en el programa, asegurando que sería durante pocos días. "Va a estar aquí en nada", aseguraba.

"Bienvenidos a Pasapalabra. No soy Roberto, pero soy muy Leal", comenzaba bromeando.

Los chistes no han cesado durante todo el programa por parte de los invitados. "Estoy muy contento de estar en Tu cara me suena", decía Xabier Deltell. "Cuando te he visto, casi me voy", confesó Verónica Sanz.

Los programas que ya habían sido grabados con anterioridad han permitido que la ausencia de Roberto vaya a ser tan solo de dos programas, tras el regreso del presentador desde el viernes 11 de septiembre.