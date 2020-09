Belén Esteban no se siente cómoda presentando 'Sálvame': "He leído fatal"

En los últimos meses, Sálvame ha tomado la decisión de que sean los propios colaboradores quienes presenten el programa de vez en cuando.

Esta decisión entusiasma a muchos de ellos, aunque a otros no les gusta tanto, como a Belén Esteban.

Asegura que lo pasa "fatal" cuando tiene que regirse por un guion y no tener la libertad de una colaboradora para aportar su opinión.

"Quien tiene boca se equivoca", decía tras trabarse varias veces mientras anunciaba las noticias que se iban a tratar durante el programa de ese día.

A lo largo de la emisión de este viernes, la de Paracuellos se quejó varias veces de las molestias que le ocasionaba llevar pinganillo, además de perderse leyendo el guion.

"No me gusta. Yo no quiero hacer de presentadora. Lo paso fatal. He leído fatal", concluyó al relevarle Jorge Javier.