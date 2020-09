Alumni-USAL entrega los premios 'Profesor Garmendia', 'José Manuel Gómez Pérez', 'López Martí' e 'Igualdad'

La ceremonia ha contado con la asistencia de la vicerrectora de estudiantes y sostenibilidad, Celia Aramburu Sánchez; la vicerrectora de Investigación y Trasferencia, Susana Pérez Marcos; el vicerrector de Relaciones Internacionales Efrem Yildiz Sadak; y el vicerrector de economía, Javier González Benito.

El programa se ha completado con las intervenciones del presidente de la Junta Directiva de Alumni - USAL, José Luis Fuentecilla; la presidenta de honor de Alumni, Ángela Calvo; el profesor de la USAL y vicepresidente del Consejo Asesor de Alumni, Enrique Cabero; y el director de la Academia de Música Antigua y de los Coros de la Universidad de Salamanca, Bernardo García-Bernalt.

Durante sus intervenciones en la institución académica, los premiados y sus mecenas han agradecido el reconocimiento recibido y la creación de estos premios, que "fomentan y premian la motivación entre los jóvenes".

INVESTIGACIÓN

El premio a la investigación 'Profesor Garmendia', con una dotación de 6.000 euros, surgió en el año 2011 y lleva el nombre del profesor José Garmendia Iraundegui, catedrático de Física en la Universidad de Salamanca.

Este galardón nació a iniciativa de la familia Garmendia Rodríguez, en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca, y su objetivo principal es en cada edición "apoyar la excelencia y contribuir a fomentar la investigación de alto nivel entre los jóvenes".

En esta edición, la condecoración en la categoría de doctorado ha sido otorgada a Marina Cermeño Gavilán por su tesis doctoral titulada 'Dark matter in dense astrophysical objects'; y, en referencia a los trabajos de fin de máster, ha sido seleccionado el de Judith López Luis, 'Role of aberrant deposition of 5-methylcytosine in ribosomal RNA in prostate cancer'.

EXCELENCIA ACADÉMICA

En cuanto al Premio Alumni a la excelencia académica 'José Manuel Gómez Pérez', surgió con motivo de la conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, por iniciativa de Luisa María Pascua, sobrina y fideicomisaria del legado de su tío, José Manuel Gómez Pérez, antiguo estudiante y profesor de la USAL.

Este galardón tiene como propósito recompensar la capacidad de los titulados universitarios en ciencias jurídicas por afrontar con el mayor compromiso los retos profesionales, así como premiar la consecución de la excelencia.

En su tercera edición, dotado con 7.000 euros, el galardonado al mejor expediente ha sido Jonathan Pérez Fernández, graduado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Asimismo, han completado el premio los dos accésits concedidos a Miguel Ramos González y Laura Blázquez Blázquez en reconocimiento a sus "destacados expedientes académicos".

ALUMNI INTERNACIONAL

Sobre el II Premio Alumni Internacional 'López Martí', esta condecoración, dotada con 3.000 euros, está promovida por la familia López Martí, originaria de Salamanca, dedicada al desarrollo de proyectos "transformadores y vanguardistas" que supongan la recuperación de espacios con especial interés patrimonial, artístico y social.

La primera convocatoria de esta distinción tuvo lugar en el año 2019 con el objetivo de gratificar a aquellos estudiantes nacionales de otros estados que hayan cursado sus estudios de máster universitario oficial en la Universidad de Salamanca.

El uruguayo Rodrigo Bacigalupe Echevarría, que cursó el Máster en Literatura Española e Hispanoamericana y que actualmente se encuentra estudiando el Doctorado en Investigación Avanzada en Lengua y Literatura por la Universidad de Salamanca; y Chloé Fauchon, que cursó el Máster en Derecho Penal obteniendo matrícula de honor en su Trabajo Fin de Máster, han sido los galardonados en esta segunda edición.

ALUMNI

El I Premio Alumni a la Igualdad, dotado con 700 euros, celebra su primera edición en 2020 promovido a iniciativa de la académica Esther del Brío González con motivo de homenajear aquellas obras musicales que hayan surgido de la inspiración impulsada por la lectura de la novela gráfica 'Un beso en la frente', creación de Esther del Brío.

El premio está dirigido a estudiantes y graduados de la Universidad de Salamanca o egresados del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, así como a graduados de la Universidad Nacional Autónoma de México por "la responsabilidad y compromiso con el que se han volcado con la obra", independientemente de cuál sea el país de origen o de nacimiento del estudiante o egresado.

El galardonado en esta primera edición ha sido Miguel Mateos Pérez, compositor, percusionista, orquestador, arreglista y editor musical, además de concederse un accésit a Irene Tamayo Hernando. Ambos premiados son graduados por el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.