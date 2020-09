El futuro de la Comunitat Valenciana tras la pandemia: todo listo para el Debate de Política General en Les Corts

Cuál es la situación actual en la Comunitat Valenciana y cuál debe ser la respuesta a la crisis global que ha provocado la alerta sanitaria será el eje sobre el que vertebrará un debate que comenzará con el discurso del 'president', Ximo Puig, sin límite de tiempo en el que informará de las actuaciones previstas a corto, medio y largo plazo y desgranará la denominada Estrategia Valenciana de Recuperación, en la que los fondos que deben llegar de Europa tendrán un papel fundamental.

Desde la oposición, el PP planteará "un proyecto responsable" y "a la altura" de las circunstancias, Ciudadanos (Cs) reivindicará el cumplimiento del acuerdo de reconstrucción y seguirá intentando "centrar" al Consell, mientras que Vox será especialmente crítico con la "desastrosa" gestión de la pandemia, tal y como han avanzado los distintos grupos a Europa Press.

En concreto, el PP considera que este es "el debate más importante de toda la legislatura" y hay que "ir más allá de los intereses partidistas y ser capaces de ofrecer a los valencianos soluciones a la altura de la actual crisis sanitaria, social y económica".

"Es el momento de la responsabilidad y de la gestión. No podemos caer en la autocomplacencia. Todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad muy grande. Los valencianos esperan de sus representantes políticos que estemos a la altura, no quieren frases que quedan muy bonitas pero que no les aportan soluciones y están vacías de contenido", han indicado los 'populares'.

Por ello, el PPCV va a presentar un proyecto "responsable y muy trabajado con todos los sectores" tras haber "pateado las calles y escuchado".

Cs, por su parte, hará una radiografía de la gestión del Botànic II en su primer año, que ha sido "de gestos" y de "incumplimiento de promesas". "Han vivido de titulares y no han tomado las medidas que necesita la Comunitat Valenciana y en ese contexto llegó la pandemia y nos pilló poco preparados y poco protegidos", han indicado fuentes del partido.

"Presentaremos nuestras propuestas y soluciones para esta gran crisis y continuaremos reivindicando que se cumpla lo firmado y que los presupuestos sean de la reconstrucción, usando de plantilla el gran acuerdo histórico alcanzado en Les Corts. Intentaremos seguir centrando al botánico porque los valencianos lo que menos necesitan es nacionalismo y populismo", han avanzado.

Vox planteará un discurso muy crítico con Puig, a quien reprocharán una gestión "desastrosa y con altos grados de incompetencia". "Hemos vivido un curso político marcado por la pandemia, que no nos ha abandonado, y para la que dijeron que no podíamos estar preparados porque no se conocía y para la que seguimos sin adoptar medidas adecuadas", han manifestado desde la formación.

Y denuncia que mientras "los contagios se multiplican y aumentan las muertes el Consell se dedica a regar de dinero de los valencianos a sus chiringuitos apesebrados del género y la sostenibilidad, sin pensar que la economía cae en picado, imponiendo su ideología con decretazos, saltándose las mínimas reglas de debate y confrontación de ideas".

EL TONO DEL BOTÀNIC

El PSPV considera que este debate "no es una campaña electoral, es algo mucho más serio, es buscar soluciones a problemas" y confía en que se centre en eso y se pueda llegar a acuerdos, aunque para eso "se necesita una mirada amplia, comprensiva de los problemas y razones del otro".

Para los socialistas, el debate marcará la estrategia de recuperación con propuestas que serán la guía para los presupuestos de la Generalitat y que ya tienen un precedente en el acuerdo de reconstrucción que cosechó el apoyo de todos los grupos menos Vox con un contenido "botánico".

Así, consideran que "es posible buscar acuerdos" y que "ahora más que nunca hay que recordar que la política es el arte de buscar acuerdos, no es la confrontación".

Compromís, por su parte, llega al debate con "muchas ganas de debatir sobre las políticas que se deben llevar a cabo en el futuro" y con la intención de poner en valor las medidas que se han ejecutado en los últimos cinco años.

"No es el momento de cuestionar, ni de frenar, ni de hacer ningún tipo de experimento", subrayan desde la coalición, que insiste en la defensa de los servicios públicos y la reactivación de la economía. En la cita Compromís lanzará propuestas en torno a cuestiones que vienen del pasado. Por ejemplo, quieren que quede claro que hay que apostar por la sanidad pública o que hay que luchar contra el cambio climático con políticas fiscales 'verdes'.

Asimismo, Unides Podem considera que este debate "debe servir para reforzar los compromisos del Botànic frente a las ofensivas de las elites y las derechas para tumbar a nuestros gobiernos o cambiar sus socios".

"Creemos que este es el debate de política general más importante de los últimos tiempos porque toca definir el rumbo valenciano para ganar la próxima década tras la crisis de la Covid-19. Para ello tocará ganar la batalla por los fondos europeos y que estos sirvan de combustible para la transición verde, la soberanía industrial y la protección de los derechos básicos a través de los servicios públicos", han señalado desde el grupo.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

El debate arranca el lunes a las 10 horas con la intervención de Ximo Puig, sin límite de tiempo, a la que seguirán las de los seis grupos con representación, con sus correspondientes réplicas.

Una vez finalizadas se suspenderá la sesión hasta las 10 horas del miércoles y se abrirá un plazo de 30 minutos para que los grupos presenten sus propuestas de resolución, hasta un máximo de 12 por formación.

El miércoles será el turno de debatir esas propuestas, que finalmente se someterán a votación el viernes.