Adelante urgen soluciones para acabar con "los vertidos y quemas incontroladas" en el entorno del río Guadaíra

En un comunicado, Adelante señala que, recientemente, las asociaciones Parque Vivo del Guadaíra, Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra, Bermejales Activa y grupo ecologista Alwadi-ira Ecologistas en Acción han vuelto a lamentar el "abandono" del territorio comprendido entre el río Guadaíra, la autovía SE-30 y la carretera A-8028, una zona donde se ubican el denominado Polígono el Sombrerón.

"Estas entidades han alertado en multitud de ocasiones de los vertidos y quemas incontroladas en la zona y las diferentes administraciones siguen sin hacer nada", afirma la portavoz de Adelante en Alcalá de Guadaíra, Nadia Ríos, que, mediante un escrito dirigido a las delegaciones de Servicios Urbanos y Transición Ecológica, exige la actuación inmediata del Ayuntamiento alcalareño y la coordinación con el gobierno de la capital.

"No se pueden seguir permitiendo auténticos vertederos a escasos metros de un barrio, que hayan vertidos de escombros, residuos tóxicos y construcciones ilegales de ínfima salubridad destinadas tanto para personas como para ganado equino" critica Ríos y concluye afirmando que "no es de recibo que no se actué en la zona con carácter de urgencia", agrega.

Por su parte, el portavoz de Adelante en la capital hispalense, Daniel González Rojas, insiste en que "esta problemática viene de lejos y se viene denunciando por parte del vecindario desde hace años". Rojas ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Distrito Cerro-Amate "para conocer si el equipo de Juan Espadas (PSOE) va a dar una respuesta a estos vecinos y vecinas que sufren la suciedad, los olores y el humo de este vertedero incontrolado".

"Aunque entendemos la complejidad de un espacio que está entre dos términos municipales", continúa Rojas, "hay que recordar que cuando el PSOE estaba en la oposición y gobernaba Juan Ignacio Zoido (PP), exigían que el gobierno municipal asumiera la responsabilidad y dejara de buscar excusas".

Rojas insiste en la necesidad de coordinación entre el Ayuntamiento de Sevilla y el de Alcalá de Guadaíra para solventar estos problemas. "Lo que le pedimos a Espadas es exactamente lo que él pedía hace unos años: que asuma su responsabilidad, deje de buscar excusas y dé una solución a estos vecinos y vecinas", concluye el portavoz de la capital.