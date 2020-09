Toñi Moreno se siente plena con su hija: "No voy a ligar en años, ni falta que me hace"

Toñi Moreno está en uno de los mejores momentos desde que llegara su tan esperada hija a su vida.

La presentadora asegura que su hija "lo llena todo", por lo que no necesita a nadie más en esta etapa. "Sé que no voy a ligar en años, pero ni falta que me hace...", confesaba.

Aunque no todo ha sido un camino fácil. Toñi ha asegurado que durante el tiempo que permanecimos en cuarentena lo pasó mal, con muchos miedos. Tras ponerse en manos de una psicóloga y empezar a volver a la normalidad, ha empezado a ser más optimista.

Esta experiencia ha hecho que cambie su vida por completo, y así ha querido expresarlo en su nuevo libro que estará en las librerías a partir de noviembre: Madre después de los 40.

Además, su vuelta durante este verano al que fuera su programa, Viva la vida, le ha dado muy buenos momentos a nivel profesional. Como nuevos retos, se encuentra también en el programa Un año de tu vida, en Canal Sur, y se rumorea que podría sustituir también a Luján Argüelles en el programa La báscula en Telemadrid.