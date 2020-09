¿Puedo quedar a comer con familiares si vivo en una de las zonas con las nuevas restricciones en Madrid?

Este viernes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció una serie de medidas restrictivas en 37 áreas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Estas medidas entran en vigor el lunes 21. A partir de entonces, ¿se podrá quedar a comer con familiares si vivo en una zona con restricciones?

Las nuevas medidas de la Comunidad indican que no se puede entrar ni salir de estas zonas si no es para determinadas actividades como trabajar. Por lo tanto, si es para ocio no se puede salir.

Si los familiares están en la misma zona que nosotros, se puede quedar, siempre y cuando no se exceda el número de 6 personas reunidas (no convivientes). Esta limitación de las seis personas es aplicable también para las zonas libres de restricciones.

Las reuniones están limitadas a seis personas tanto en bares y restaurantes como en viviendas privadas.