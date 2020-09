Zaragoza.- Junta de Portavoces no llega a un acuerdo sobre el acto de entrega de distinciones de la ciudad

Desde el equipo de gobierno PP-Ciudadanos son partidarios de realizar el acto institucional porque tiene las autorizaciones pertinentes, mientras que el PSOE consideran que si se han suspendido todas las fiestas en Aragón hasta el 31 de diciembre no se puede llevar a cabo esta entrega de las distinciones de las ciudad.

En la Junta de Portavoces celebrada este viernes se ha intentado iniciar el expediente para la designación de la Medalla de Oro de la Ciudad, que está prevista recaiga en el colectivo de los sanitarios por su trabajo durante el confinamiento por la pandemia. Asimismo, cada grupo municipal debe aportar su propuesta de Hijo Adoptivo o Hijo Predilecto.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha asegurado que desde el Gobierno de la ciudad no entienden la "actitud de bloque por parte de algún grupo municipal para el colectivo sanitario y estos reconocimientos que son los mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, que además están regidos por protocolos y fuera de las fiestas del Pilar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández, ha asegurado que desde el Gobierno de la ciudad quieren "mantener el espíritu de unanimidad" para lo que han propuesto diferentes fechas "fuera" del calendario de las fiestas del Pilar.

"Además el acto cuenta con la aprobación de la Delegación del Gobierno de España en Aragón y de la consejería de Sanidad y por tanto del Gobierno de Aragón con los que se han mantenido una reunión". Sara Fernández ha anunciado que seguirán intentando buscar la unanimidad de los grupos municipales porque "el mayor reconocimiento que hace la ciudad a sus ciudadanos tiene que estar por encima de las siglas políticas y, por supuesto, el acuerdo de todos".

SIN FIESTAS PARA TODOS

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha insistido en que "desgraciadamente" no se pueden celebra las fiestas del Pilar y se ha decantado por trasladar el mensaje "inequívoco", como el Gobierno de Aragón prohibiendo las fiestas hasta el 31 de diciembre.

"Si no hay fiestas para los zaragozanos, tampoco para los políticos y no se pueden celebrar los actos, ni engañar a nadie y no puede haber actos institucionales"

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera ha contado que en la Junta de Portavoces ha exigido "no celebrar" este acto de entrega de distinciones al considerar que "tiempo habrá de reconocer estos títulos a nuestros vecinos y mientras haya pandemia la prioridad única debe ser proteger a todos los vecinos. No se puede celebrar ningún acto institucional en las fiestas del Pilar", ha zanjado.