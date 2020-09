Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 540 positius, dos morts i 30 brots

La distribució dels nous contagi es localitzen 53 d'ells a Castelló (3.774 en total); 205 a Alacant (11.167 en total), i 282 en la província de València (19.468 en total). A més, hi ha quatre casos sense assignar.

De la mateixa manera, s'han registrat dos defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.584 persones: 234 en la província de Castelló, 545 en la d'Alacant i 805 en la de València.

Sanitat ha destacat que s'ha superat ja el milió de proves realitzades per a la detecció del coronavirus des de l'inici de la pandèmia. En concret, s'han realitzat 1.002.162, de les quals 854.883 han sigut per mitjà de PCR i 147.279 mitjançant test ràpid.

A més, s'han donat 777 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 35.905: 4.185 a Castelló, 11.296 a Alacant i 20.394 a València. A més, hi ha 30 altes no assignades. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 6.000 casos, la qual cosa suposa un 13,80% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 484 persones ingressades: 58 en la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 150 en la província d'Alacant, 29 d'ells en la UCI; i 276 en la província de València, 32 d'ells en UCI.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 51 residències de majors (4 en la província de Castelló, 17 en la província d'Alacant i 30 en la província de València), 11 centres de persones amb diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 2 en la d'Alacant i 7 en la de València) i 3 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 2 en la província de València).

Així mateix, s'han diagnosticat 16 residents nous positius, 22treballadors nous positius i un resident mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari huit residències a la Comunitat Valenciana: dos en la província d'Alacant i sis en la província de València.

NOUS BROTS

A més, des de l'última actualització s'han notificat altres 30 brots, tots ells d'origen social excepte un laboral i un altre d'altres àmbits.

El municipi valencià de Carlet és el que concentra un major nombre, amb set brots, els quals oscil·len entre els 15 casos, i els 3 contagiats. A continuació, a València s'han diagnosticat altres sis brots, tots ells amb tres positius. Un d'ells és d'origen d'altres àmbits. Per la seua banda, Alzira registra tres brots amb 10, 4 i 3 casos.

La resta de brots es localitzen a Albatera, 3 casos; Albaida, 3 casos; Xàtiva, 8 casos; Ontinyent, 5 casos; el Pinós, 4 casos, L'Alcúdia, 12 casos; Tavernes de la Valldigna, 3 casos; Catarroja, 4 casos; Alginet, 7 casos; Alfafar, 3 casos; Alfafar, 6 casos; Paterna, 3 casos; i Oriola, altres 3 casos. El brot d'origen laboral es radica a Castelló de la Plana, amb 4 casos.