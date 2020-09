El Teatro Guimerá reabre este sábado con un concierto de Fimucité

La concejala de Cultura, Gladis de León, manifestó su satisfacción por este reencuentro con el público, después de los complicados momentos vividos durante los últimos meses. Al respecto, indicó que el Teatro Guimerá es "un referente cultural, por lo que su reapertura, el reencuentro con los espectadores, es motivo de satisfacción para toda la ciudad y toda la isla".

La edil recordó que ya en las primeras semanas de la pandemia y el confinamiento se puso en marcha 'Salón Guimerá', para mantener la actividad cultural, aunque no fuera de forma presencial. Posteriormente fue necesario readaptar la programación existente, tanto por cambio de fechas como porque algunas compañías se vieron obligadas a suspender sus compromisos.

Los espectáculos que se representarán durante las próximas semanas en el Teatro Guimerá son 'International Ocean Film Tour-7' (25 de septiembre), 'Canarias, no sólo plátanos' (26 de septiembre); 'Concierto de invierno', de Cia Major Tom Project (3 de octubre); 'The one and the one', del XIV Festival Internacional Clownbaret (16 de octubre); el concierto de Aldina Duarte, del Festival de Fado de Canarias 2020 (24 de octubre), y 'Ángaro' (31 de octubre). La programación completa hasta el mes de diciembre se puede consultar en la página web