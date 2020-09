Un jutjat de València absol per falta de proves els 13 acusats per frau fiscal del 'cas Metrored'

El juí per aquests fets es va celebrar en 17 sessions entre els dies 21 d'octubre i 18 de novembre del passat any. En les seues conclusions definitives, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que exerceix l'acusació particular en la causa, van sol·licitar per a 12 dels encausats -van retirar els càrrecs per al tretzé- penes d'entre un any i tres mesos i 20 anys de presó per quatre delictes fiscals.

La magistrada considera que no ha quedat acreditat que els consellers de Metrored, que tenia com objecte social, entre uns altres, la venda de minuts telefònics, facturaren a gratcient sense IVA operacions i servicis que havien d'estar subjectes a eixe impost, ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicat.

Així, no considera que s'haja provat que els clients als quals van girar eixes factures hagueren fixat de forma fictícia el seu domicili a efectes fiscals a Canàries i operaren realment en el territori d'aplicació de l'impost (TAI). I encara que així fora, tampoc consta que els responsables de Metrored, extingida actualment després d'un procediment concursal, foren conscients d'açò.

Quant al segon mecanisme defraudatori relatat per les acusacions, la sentència estableix igualment l'absència de proves suficients per a sostindre que Metrored va eludir el pagament de l'IVA facturant part dels servicis propis del seu objecte social, la venda de minuts telefònics, a empreses radicades en el TAI a través d'una societat "pantalla", sense estructura pròpia i domiciliada de forma fictícia a Canàries.