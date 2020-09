Cvirus.- Sanitat alça les mesures de Benigànim a partir de dimarts després de la "bona evolució" de les dades

La consellera, Ana Barceló, ha assenyalat que "ha sigut molt important la col·laboració de tota la població de Benigànim per a evitar la propagació del virus i protegir així la salut de tots els veïns i veïnes". "Per tant, vam seguir apel·lant a eixa responsabilitat i col·laboració per a evitar un altre repunt en el diagnòstic de casos", ha assenyalat.

Les mesures temporals contemplaven el confinament perimetral de la població que permetia, no obstant açò, la circulació de persones residents dins del municipi; establien fins a un màxim de 10 persones en reunions de caràcter social o familiar i els actes de culte havien de realitzar-se amb aforament màxim de fins a un terç de la capacitat d'aquests llocs, sempre respectant les normes de seguretat d'ús de la mascareta i distanciament social.

REUNIÓ AMB ALACANT I CASTELLÓ

D'altra banda, la consellera de Sanitat s'ha reunit per videoconferència aquest divendres amb l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, amb l'objectiu de valorar l'evolució epidemiològica i la incidència del virus en les dos ciutats.

Barceló ha agraït la predisposició de tots dos alcaldes per a col·laborar en l'adopció de mesures que permeten un major control de l'epidèmia. "L'estreta col·laboració amb les entitats locals segueix sent una part fonamental per a aconseguir reduir l'impacte del coronavirus en els ciutadans i ciutadanes de tota la Comunitat", ha subratllat.

Aquest tipus de trobades es realitzaran una vegada a la setmana per a poder fer un seguiment estricte de l'evolució epidemiològica en tot el territori valencià.