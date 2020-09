El Certamen Coreográfico 10 Sentidos pone a bailar en La Mutant a ocho compañías de todo el mundo

Esta cita "pervive como referente y plataforma para el impulso de los trabajos de coreógrafas y coreógrafos emergentes del panorama internacional". "Originalidad, calidad y nuevos lenguajes de movimiento serán las notas principales de este encuentro que se celebra este domingo en La Mutant", aseguran los responsables de la iniciativa en un comunicado.

Por otro lado, el programa del Certamen 10 Sentidos 2020 guarda estrecha relación con el lema de esta edición del festival, 'Soñadores', que pone el foco en la juventud y en sus deseos de futuro, ya que las ocho propuestas vienen de la mano de ocho creadoras y creadores jóvenes del panorama internacional de la danza.

Desde 2015, la dirección artística del certamen selecciona, de entre más de 300 propuestas recibidas de todo el mundo, compañías que destaquen por sus frescos lenguajes y ofrezcan nuevos paisajes en el campo de la danza contemporánea.

El Festival 10 Sentidos apuesta por una programación donde conviven artistas consagrados y nuevos talentos, y este encuentro coreográfico se ha convertido edición tras edición en el escenario idóneo para darles cita.

Los ocho trabajos que podrán verse este domingo provienen de Alemania, Portugal, España, Países Bajos y Bélgica, y ofrecerán sus coreografías frente a un jurado profesional formado por Roberto Fratini, dramaturgo y docente en Institut del Teatre; Marc Olivé, programador artístico del Mercat de les Flors; Lorenzo Pappagallo, director artístico del Festival de Danza Escena Patrimonio y asesor artístico del Festival of New Interpretations Regarding de Tel Aviv; Gaston Core, Director de la Sala Hiroshima; Marta Banyuls, coordinadora artística de La Mutant; Mar Jiménez, directora artística de Dansa València e Inma García, codirectora del Festival 10 Sentidos.

Los espectáculos seleccionados en esta edición del Certamen Coreográfico 10 Sentidos son 'Out of the blue' de Strange Strangers, una reflexión onírica a través de los sueños; 'K(-A-)O' de Kenji Shinohe, sobre la pérdida de emociones en la sociedad de la información; la conexión entre cinco mujeres protagonizarán 'Meohadim' de Jacob Gómez; las notas de danza y flamenco sonarán en 'Abducida' de Melisa Calero; y 'Mattik' de Catarina Casqueiro y Tiago Coelho, quienes apuntan a la extinción de un planeta no sostenible;

También están en esta lista 'Subdued' de Brandon Lagaert, sobre el cuerpo transformador con formas antinaturales; un diálogo íntimo entre identidad y anonimato de la mano de 'I am a poem, there is no way out' de Anna Jacobs y 'Proyecto Cucú' de Ángela Carbajo y Rosa Sanz, una sinergia entre flamenco y danza española. Además, Colectivo Banquet actuará como compañía invitada al término del encuentro con la pieza 'Prepárate'.