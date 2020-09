Oltra creu que seria "pretensiós i atrevit" dir que no és possible fer canvis en el Consell

"Si haguera dit que és impossible, hauria sigut vindre's una mica amunt", ha aventurat a preguntes dels periodistes després del ple setmanal sobre la seua entrevista del passat diumenge en 'Levante-EMV'.

Al seu juí, és possible "fins i tot que faça falta" algun canvi en el govern del Botànic II que comparteixen des del 2019 PSPV, Compromís i Unides Podem. "Possible és tot, quin avorriment un Consell on entres i ja no pugues eixir", ha ironitzat comparant-ho amb la pel·lícula 'El angel exterminador' de Buñuel.

Oltra ha remarcat, açò sí, que no va ser una declaració, sinó la resposta a la pregunta de si seria possible alguna reforma en l'estructura de la Generalitat durant la pandèmia, així com que tampoc va avançar cap canvi.

El contrari, "dir que no era possible, hauria sigut una mica pretensiós i atrevit, entre altres coses perquè eixa prerrogativa la té Ximo Puig", ha resolt sobre el president de la Generalitat i líder del PSPV.