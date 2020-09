Adelante pide la reubicación del alumnado de la ESO en el CEIP 'Cerro Guadaña' de Marismillas

En un comunicado, Sánchez destaca que esta decisión permitiría garantizar el cumplimiento de las nuevas normas anti covid y una bajada considerable de la ratio, ya que el CEIP, que se encuentra perfectamente adaptado y cuenta con todos los recursos necesarios, dispone de once aulas libres.

Subraya que en Marismillas hay "78 alumnos de ESO que se beneficiarían de esta medida, atendiendo a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, parece razonable que se eviten desplazamientos innecesarios y los riesgos de contagio que ello conlleva, apuntan desde Adelante".

El diputado sevillano, que ha visitado el colegio Guadaña de la mano del alcalde de la localidad, Castor Mejías, ha manifestado que "los acuerdos alcanzados a finales de agosto entre administraciones educativas se han limitado a señalar qué medidas de higiene activar ante la pandemia, sin poner sobre la mesa los medios necesarios para evitar el contagio y la propagación de la Covid-19".

"No se ha querido financiar una vuelta segura al colegio a pesar de que la comunidad educativa lo lleva exigiendo desde el inicio de la pandemia. Se trata de conjugar dos derechos fundamentales y no obligar a elegir entre ellos: el derecho a la salud sí, pero también, y no menos importante, el derecho a la educación, algo perfectamente conjugable si se atiende la petición que realizamos y el alumnado de secundaria que ahora mismo tiene que desplazarse a Las Cabezas de San Juan se queda en su pueblo", ha manifestado Sánchez.

En este sentido, se ha pronunciado también el alcalde de Marismillas que ha defendido que "hay que aplicar medidas concretas para que ambos derechos puedan ser conjugados con el menor riesgo posible para la salud, pues el riesgo cero no existe, y con el mayor nivel de garantía respecto a la educación para que efectivamente nadie quede".