Cuidado: en octubre Google Drive borrará todo lo que tengas en la papelera

Si lo has eliminado, será que no era importante... o no. Seguro que más de una vez te has visto rebuscando entre la papelera de tu ordenador o de tu correo electrónico para encontrar eso que un día desechaste pero que ahora mismo te vendría genial. Y en otras plataformas -como son las herramientas tipo cloud en las que guardas tus archivos- también puede pasarte.

Google Drive es una de esas herramientas y tenía una ventaja en este aspecto: no borraba lo que había en tu papelera de reciclaje. Hasta ahora. El próximo 13 de octubre, todo lo que tengas ahí desaparecerá de los servidores de Google, de golpe y sin anestesia. Después, la papelera se vaciará automáticamente cada 30 días.

En realidad, es una funcionalidad 'normal' en casi todo tipo de plataformas: las papeleras se vacían solas cada cierto tiempo para no consumir espacio en el servidor almacenando cosas supuestamente inservibles. De hecho, si tenías -o tienes- una papelera repleta en Google Drive deberías saber que los elementos que están ahí consumen parte de tu cuota de almacenamiento de Google.

Como suele pasar en casi todo, si pagas tienes 'una red de seguridad extra': si tienes una cuenta de empresa, podrás restaurar los elementos eliminados de la papelera hasta 25 días después.

Seguramente crees que no hay ahí nada interesante, pero ahora que todavía puedes hacerlo deberías chequear la papelera de Google Drive antes de que sea demasiado tarde.

