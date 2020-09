Un total de cinco películas optan al VI Premio de Cooperación Española que otorga la AECID en el Zinemaldia

El galardón se otorga cada año, desde 2015, al productor de la película latinoamericana (incluidas españolas y portuguesas) que "mejor contribuya al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos humanos".

Lucía Chicote, jefa del Departamento de Cooperación con Centroamérica, México y el Caribe en la AECID, presidirá el jurado que completan Fernando San Martín, director general de Cooperación Internacional en el Departamento de Cultura, Cooperación Internacional, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Cristina Ubani, asesora en proyectos de igualdad y cooperación al desarrollo en entidades públicas y privadas.

El Premio de Cooperación Española se entrega a una película latinoamericana presente en la Sección Oficial, en New Directors o en Horizontes Latinos. Su objetivo es "reforzar el compromiso de trabajar conjuntamente con la industria audiovisual de Iberoamérica para impulsar nuevos talentos, dinamizar la producción de proyectos cinematográficos, difundir los valores de la cooperación para el desarrollo y fortalecer la comercialización e internacionalización de las películas".

En su sexta edición, fruto de la colaboración entre el Festival de San Sebastián y la AECID, el galardón está dotado con 10.000 euros. El Premio Cooperación Española se dará a conocer el próximo día 26 durante el transcurso de la gala de clausura, que acogerá el Kursaal.

Una de las candidatas, 'Nosotros nunca moriremos / We Will Never Die' (Argentina), de Eduardo Crespo, procede de la Sección Oficial, mientras que 'La última primavera / Last Days of Spring' (Holanda-España), de Isabel Lamberti, está incluida en New Directors. Además, tres filmes de Horizontes Latinos optan también al galardón: 'Visión nocturna / Night Shot' (Chile), de Carolina Moscoso; 'Todos os mortos / All The Dead Ones' (Brasil-Francia), de Caetano Gotardo y Marco Dutra; y 'Sin señas particulares / Identifying Features' (México), de Fernanda Valadez.