G. Caballero censura que la Xunta fíe la lucha contra los incendios a "la política de la lluvia"

Caballero se ha desplazado este viernes a la parroquia de Carzoá, en el municipio ourensano de Cualedro, donde se registró uno de los incendios forestales de mayor envergadura de los vividos en los últimos días en la provincia ourensana.

"En nuestro pueblo ardió todo: fincas, casas, huertas, cobertizos... El siguiente nivel es cobrarse una vida humana, que no pasó esta vez de milagro", ha relatado Tomás Fernández, nietos de los propietarios de una vivienda en Carzoá que resultó calcinada.

En declaraciones a los medios, acompañado por este vecino y el secretario provincial del PSOE ourensano, Gonzalo Caballero ha señalado que lo sucedido en los últimos días "es una llamada atención" para cambiar la forma de actuar contra los incendios desde la Administración autonómica.

"No podemos seguir teniendo una política forestal y contra incendios que se construya en torno a la esperanza de que llueva. A lo largo de estas jornadas, todo el mundo estaba pendiente de que lloviese para evitar que el fuego no fuese a más. No nos podemos resignar a que la política de lucha contra el fuego sea la política de la lluvia", ha aseverado el líder de los socialistas gallegos.

Para Caballero, la Xunta debe ejercer las "muchas competencias" que tiene "para conseguir una política de medio rural que cuide el territorio y una política de prevención y lucha contra los incendios que eviten situaciones de tanto riesgo".

Unos objetivos que pasan, según los socialistas, por la "vertebración territorial" para cuidar el medio rural, ya que la fijación de población y el mantenimiento de actividades agrarias pueden evitar que los montes registren "incendios masivos" en el momento en el que se da "una chispa".

Además, ha solicitado "fondos" para "ayudar" a los ayuntamientos pequeños y sus vecinos, sobre los que "no" puede recaer la respoanblidad de "cuidar el terriotorio y el medio natural".

"Pedimos al presidente de la Xunta que no escatime esfuerzos, que no deje de tomar ninguna decisión para defender el medio natural, el medio rural y tomar todas las medidas de prevención", ha abundado Caballero tras apelar a que "nunca más" pueda producirse lo vivido en Ourensen en los últimos días.