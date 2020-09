La alcaldesa de Mogán achaca su detención a haber "sacado las vergüenzas" al Estado por la crisis migratoria

Así lo ha puesto este viernes de manifiesto en una rueda de prensa para tratar el registro realizado este jueves en las sedes municipales, donde fue detenida junto al primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, y la concejal de Servicios Sociales, Tania Alonso, siendo todos puestos libertad durante la pasada noche.

"Sacar las vergüenzas al Estado sale caro. Ayer, Mencey, Tania y yo fuimos detenidos por la Guardia Civil, no por orden judicial, en lo que entendemos es una medida innecesaria y desproporcionada, ya que estuvimos detenidos solo el tiempo en que duraron los registros. Después casa uno se fue a casa a dormir sin ningún tipo de problema", afirmó nada más empezar su intervención.

Bueno recordó que este procedimiento se ha archivado ya en varias ocasiones, aunque "misteriosamente", dijo, se ha vuelto a reabrir "actuando una semana después de alzar la voz ante la vulneración de derechos de los migrantes en el Muelle de Arguineguín en el que ahora nos han colocado dos patrullas de la Policía Nacional".

"LA DETENCIÓN ERA DESMEDIDA"

"Que cada uno saque sus conclusiones -continuó-, pero casualmente que haya estado la semana pasada alzando la voz y haciendo ruido mediático y hayan hecho en el día de ayer lo que han hecho... Entiendo que la detención que nos hizo la Guardia Civil era desmedida porque lo que ellos querían lo podían haber obtenido de manera regular, normalizada".

En este sentido, explicó que una vez que terminó el registro se fueron a casa sin pasar por sede judicial e hizo especial hincapié en que tanto ella como los dos concejales colaboraron, y lo siguen haciendo, "en todo momento" ante los agentes y el letrado "como ya ocurrió en 2007 [con el caso Góndola, en el que fue imputada aunque archivada finalmente]".

"Lo que no ganan en las elecciones pretenden ganarlo a través de las inhabilitaciones de la justicia y, por supuesto, no lo van a conseguir porque sigo creyendo en la justicia, así me lo ha demostrado hasta ahora", expuso.

CONVENCIDA DE QUE LA INVESTIGACIÓN "QUEDARÁ EN NADA"

"Entre las acusaciones en aquel momento estaba el delito electoral que quedó en nada, como así ocurrirá con este caso también", expuso para añadir que la lectura positiva, que es que "ahora formamos parte de un procedimiento donde nos toca defendernos y, con ello, ayudar a su señoría a esclarecer este asunto de una vez por todas".

La primera edil ha hecho de igual momento un llamamiento a la "tranquilidad" de todos los vecinos de Mogán puesto que, "ante esta incidencia", no le van a apartar de la hoja de ruta adquirida tras los últimos comicios. "Un compromiso que seguiremos manteniendo hasta llegar victoriosos a 2023", matizó.

QUEDAN 167 MIGRANTES EN EL MUELLE DE ARGUINEGUÍN

Por otro lado, Bueno apuntó que ahora mismo quedan 167 migrantes en el Muelle de Arguineguín después de que durante la mañana, las autoridades competentes se llevaran a 20 magrebíes.

Al respecto, sobre la visita del ministro Marlaska a Mauritania para abordar la emigración irregular, la alcaldesa esperó que traiga "noticias positivas".

"Esperamos -prosiguió- que se abran de una vez por todas los espacios militares y sean cedidos cuando antes para descongestionar la presión migratoria que tenemos en Canarias hacia la Península. Este campamento debe desaparecer sí o sí".

Aquí, insistió en que el Ayuntamiento de Mogán "no cesará" y seguirá "alzando la voz" para que esta "vergüenza" sea eliminada "cuanto antes". "Y si para ello tenemos que pasar la condena del telediario, la pasaremos gustosamente", comentó.