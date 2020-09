Barbón garantiza que los colegios serán "los espacios más seguros" aunque el riesgo cero "no existe"

Barbón ha incidido, no obstante, en que hay que ser "conscientes" de que el "riesgo cero no existe nunca en una pandemia de este tipo". Así, ha señalado que no existe "riesgo cero de contagio" ni en la sede de la Presidencia, ni en la Junta General, ni cuando se queda con amigos o familiares a tomar algo en casa o en un bar, ni en cualquier actividad o cuando se va al hospital y, por tanto, "no existe riesgo cero tampoco en las aulas".

"El riesgo cero no existe y esto es una realidad; pero en un tiempo en el que faltan certezas, lo que puedo decir a los asturianos y asturianas es que tengan la certeza de vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los espacios educativos sean los espacios más seguros", ha remarcado en rueda de prensa.

Barbón ha señalado que los centros están adaptando los protocolos de seguridad del Principado para la vuelta a clase y que la administración autonómica ha aprovechado estos días también para "seguir de cerca" la actuación de otras comunidades y países, y aprender de "la realidad comparada".

El presidente ha vuelto a referirse al retraso del inicio del curso en Asturias hasta el 22 de septiembre para Infantil y Primaria y el día 28 para Secundaria y Bachillerato, defendiendo la "prudencia" con la que actuó su Gobierno para analizar la evolución de la pandemia en la comunidad, que ha visto como los datos "están empeorando" en las últimas semanas aunque sigue teniendo "mejores datos" que el resto del país.

Al respecto, ha apuntado que Asturias es la única comunidad con una incidencia por debajo de 100 contagios por 100.000 habitantes (con 77,92 casos) en los últimos 14 días, y ha destacado que este jueves se batió un "nuevo récord" de pruebas, con 4.068 pruebas PCR y 92 positivos, con una tasa del 2,26% de positivos, continuado por debajo del 5% marcado por la OMS. Actualmente hay 33 pacientes en planta hospitalaria y 10 en la UCI.

"Estamos en un momento clave. Vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para doblegar la curva y volver a controlar la expansión del coronavirus en Asturias", ha aseverado, negando que la "respuesta asturiana" sea una cuestión de "éxito" ni de "suerte", sino de "mucha gente, haciendo muchas cosas bien en muchas partes de Asturias".

El presidente asturiano ha dicho, asimismo, que la conciliación debe ser una prioridad tanto para las empresas como para las administraciones públicas, resaltando que el Principado está trabajando en medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.