Puig veu "molt positiva" la fusió de CaixaBank i Bankia i creu que mantindre la seu a València "aporta credibilitat"

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat que la fusió entre CaixaBank i Bankia serà "molt positiva per a l'economia de la Comunitat Valenciana", i ha afirmat que el fet que la seu "del primer banc d'Espanya" es mantinga a València "aporta credibilitat i reputació" que és "en gran manera allò que mou la capacitat d'inversió", per la qual cosa ho ha qualificat com una "molt bona notícia".