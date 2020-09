¿Cómo se puede mejorar la experiencia de comprar por internet?

Debido a la crisis vivida estos últimos meses, muchos de los comercios tradicionales pisaron el acelerador para pasar al mundo online. Esto significa que bastantes de los ecommerce que hemos utilizado estos días son fruto de un enorme esfuerzo y, también, que no todo lo que puede estar trabajado para mejorar la experiencia de usuario, lo está. Estos esfuerzos permitieron dar servicio al 47% de los españoles que ha comprado por internet en los últimos tres meses, pero no es suficiente. Ahora es necesario mejorar ¿y cómo es posible conseguirlo?

Entra en tu página web con los ojos de un usuario. Con la herramienta gratuita 'online' de Google, Grow My Store, puedes comparar tu sitio web con los de otros comercios de tu sector de forma sencilla. Plantéate cómo llegan los usuarios hasta tu web. La gente en internet busca opiniones, compara y encuentra. La respuesta a estas preguntas te ayudará a extraer conclusiones que, sin duda, mejorarán tu relación con los clientes.

