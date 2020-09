Clara Lago escribe una hermosa declaración de amor... y no es a Dani Rovira

Pues por supuesto que no (respondiendo al titular de esta noticia). No siempre el amor tiene que ser concebido como algo únicamente romántico, afectivo-sexual, en términos de pareja o de relación estable dentro de unos cánones de sobra conocidos. El amor puede ser para la familia, para una mascota o para una amistad, ¿por qué no?

Clara Lago es la prueba de ello. La actriz de 30 años está pasando un 2020 con multitud de altibajos, porque al estreno con éxito en Netflix de su serie El vecino siguió el cáncer de Dani Rovira, al que ha estado acompañando y apoyando en todo momento y con el que ha vuelto a tener un amor estable.

Pero ese amor también puede ser compartido. No hablamos de una relación poliamorosa o de una abierta (que se sepa), sino que después de la cuarentena, de haber pasado muchas penurias durante el tratamiento de la enfermedad del malagueño, la madrileña necesitaba de alegrías y ahora le están llegando a manos llenas.

Lago ha presentado película en el pasado Festival de Málaga (Crónica de una tormenta, de Mariana Barrasi, con Ernesto Alterio), se ha convertido en la una actriz pionera en España al protagonizar una serie en podcasts -Silencio en Bhopal, cuyo salario ha donado íntegramente a la Fundación ochotumbao, que tiene junto a su pareja- y ha recibido un premio a su trayectoria en la Semana de cine de Melilla.

Y además ha recibido la visita de su gran amiga Lorena, cofundadora junto a su pareja Miki de BeCleverBeVegan, una empresa de comida a domicilio que prima la sostenibilidad y la ecología, y con quien se ha fotografiado, dedicándole unas hermosas palabras en su Instagram.

"AMOR... así, a palo seco. Sin aditivos ni colorantes. Ni falta que hace", han sido las palabras de la actriz de Ocho apellidos vascos que ha acompañado la publicación con varias etiquetas como #maduras, #contigosíatodo, #dejadevivirtanlejoscoño o #testimo.

Por su parte, Lorena también ha subido el mismo par de fotografías que conforman el post (y en el que aparecen en blanco y negro abrazándose y riéndose) con un simple pero elocuente "Gracia, universo".