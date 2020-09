Sandra Guimarães, nova directora artística de Bombas Gens Centre d’Art

La Fundació Per Amor a l'Art (FPAA) ha presentat aquest divendres al matí en roda de premsa a Sandra Guimarães, nova directora artística del seu centre d'art Bombas Gens. Guimarães pren el relleu de Nuria Enguita, després de l’eixida d'aquesta rumb a nous projectes professionals.

S'inicia així una nova etapa en Bombas Gens de la qual ha donat més detalls la vicepreseidenta de FPAA, Susana Lloret. "La Fundació Per Amor a l'Art és un projecte viu. Això vol dir que evoluciona i canvia, però no de qualsevol manera, perquè el seu propòsit continua estant molt definit: compartir la Col·lecció Per Amor a l'Art i sensibilitzar a tantes persones com siga possible, connectant-les amb l'art. A la recerca d'aquest doble propòsit; consolidar l'essencial i obrir-nos a nous horitzons, hui presentem una nova etapa que s'inicia i una nova persona que l'impulsarà", ha declarat.

Segons ha expressat Lloret, la nova directora artística de Bombas Gens arriba en un moment en què el centre d'art gaudeix d'un reconegut nivell de qualitat i prestigi fruit de l'excel·lent gestió d’Enguita que ha de mantenir, alhora que busca conquerir nous públics i ampliar la seua projecció internacional. Aquest serà el principal repte a què s'enfrontarà Guimarães.

"Té experiència demostrada, una llarga trajectòria, una agenda internacional, la capacitat d'oferir noves i estimulants lectures de la Col·lecció Per Amor a l'Art, i a més l'ingredient màgic: molta il·lusió. Amb tot això ho aconseguirà de segur", ha afegit.

Sandra Guimarães compta amb l'aval del director d'l'Àrea d'Art de FPAA, Vicent Todolí, que segons ha explicat ha seguit la sòlida carrera de la portuguesa des dels seus començaments. "Sandra va iniciar la seua trajectòria fent pràctiques en Serralves quan jo era director d'aquest museu. Després va seguir com a curadora i, quan se'n va anar al Remai Modern de Canadà, jo formava part del consell assessor. Allà va posar en marxa el museu i em va agradar molt la presentació que va fer de la col·lecció. També em va cridar l'atenció especialment l'exposició de Rosa Barba que va comissariar”, comenta Todolí, qui considera que “és la persona idònia per continuar el treball iniciat per Nuria Enguita".

En la seua primera compareixença pública, Sandra Guimarães ha compartit la seua motivació per posar-se al front del centre d'art valencià. "És un immens privilegi per a mi acceptar aquest lloc. Bombas Gens ha sigut un dels grans èxits dels últims anys a Espanya i a l'estranger. Agraïsc a José Luis Soler i Susana Lloret la seua visió, la seua decidida determinació de servir a l'art i als artistes, i d'honrar l'experiència directa del seu treball. La col·lecció que s'ha creat amb l'assessorament de Vicent Todolí és molt estimulant i denota un alt grau d'exigència. I el notori programa desenvolupat baix la direcció de Nuria Enguita suposa tot un repte”, segons ha expressat.

Guimarães es posa al front de Bombas Gens en un moment en què, segons ha afirmat, més que mai els museus haurien d'actuar i demostrar per què són necessaris. En aquest sentit, ha manifestat estar desitjant treballar amb l'equip del centre d'art valencià per continuar realitzant aquest esforç, possibilitant l'execució de projectes ambiciosos, brindant experiències transformatives per seguir tenint un museu que siga inclusiu, centrat en l'artista, actiu i que desenvolupe la investigació a diversos nivells.

"També estic en deute amb els artistes inspiradors amb els que he treballat en els últims anys. Estic molt feliç de portar aquesta experiència a Bombas Gens i espere amb ànsies el desafiament de portar a la institució al següent capítol de la seua història", ha conclòs.