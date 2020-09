Cvirus.- El TSJCV manté suspesa la resolució de Sanitat que prohibia a Torrevella fer test a docents

La resolució, d'1 de setembre, i dictada per la Direcció general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària de la Conselleria de Sanitat, desautoritzava la realització de test serològics entre el personal docent destinat en els centres educatius de Torrevella per a la detecció de casos Covid.

Després d'estudiar els fets i al·legacions, segons consta en la interlocutòria, facilitada pel tribunal valencià, els magistrats entenen que la iniciativa de l'Ajuntament de Torrevella "no pareix que supose pertorbació greu dels interessos generals ni de tercers", a més de no implicar "cap desemborsament" per a les arques públiques.

També expliquen que, encara que el personal docent no tinga relació estatutària amb el consistori, desenvolupa en gran manera la seua activitat en "edificis i instal·lacions en els quals existeix desplegant les seues funcions personal municipal".

La pròpia secció quarta del TSJCV*ja va acordar*suspendre cautelarment l'executivitat de la*resolució*de la Conselleria l'11 de setembre, en una resolució anterior que estimava el recurs de l'Ajuntament de Torrevella i donava a la Generalitat Valenciana tres dies per a presentar al·legacions.

En resposta a eixes al·legacions, la Sala recorda ara que no pot valorar en aquest incident cautelar*el fons de l'assumpte, és a dir, la capacitat jurídica del consistori per a engegar la seua iniciativa.

Igualment, destaca*que la resolució qüestionada en aquest procediment no és la pròpia iniciativa municipal,*sinó la resolució de la Direcció general d'Investigació d'1 de setembre que la desautoritza.

Eixa resolució de la Conselleria es feia ressò d'una instrucció sobre la realització de mitjans diagnòstics per a la detecció de Covid-19 emesa pel Ministeri de Sanitat el passat 30 de juny, que indica expressament que no es recomana la valoració de garbellats.

No obstant açò,*"la Direcció general autonòmica va reconvertir la recomanació a desautoritzar la realització d'aquestes proves en els termes divulgats. No va fitar els termes en els quals hauria de desenvolupar-se la iniciativa, sinó que senzillament va vindre a impedir-ho",*manté el tribunal.

D'altra banda, "que la realització dels garbellats en asimptomàtics quede prohibit als Ajuntaments ho sustenta la Generalitat en l'ordre*comunicada el 9 de setembre del 2020 subscrita pel ministre de Sanitat", però la resolució de la Conselleria impugnada "data de primer de setembre", afig la Sala.