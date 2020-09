CaixaBank sobre Bankia: "Per a casar-se en temps difícils és important triar la parella correcta"

CaixaBank està convençut que Bankia és el millor company que haguera pogut triar per a escometre un procés de consolidació en l'actual context econòmic, després d'haver analitzat profundament tots els números durant la fase de 'due diligence', la qual va derivar ahir en el vistiplau a l'operació per part dels respectius consells d'administració.

"Per a casar-se en temps difícils és important triar la parella correcta i nosaltres estem convençuts de tindre un bon company", ha indicat l'actual conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, a preguntes dels analistes.

En qualsevol cas, Gortázar ha reconegut que, encara que els treballs van començar just abans de l'estiu, aquesta transacció requerirà de molt esforç d'ara endavant, si bé tractarà de no perdre el focus en el negoci i confia en no deixar-se clients pel camí.

Entre els esforços que la nova CaixaBank -la marca Bankia desapareixerà- haurà de realitzar, s'inclou clarament un procés de reestructuració que implicarà el tancament d'oficines i l'acomiadament d'empleats.

Gortázar creu que encara és molt ràpid com per a oferir xifres sobre el potencial impacte, encara que ha admés que durant les converses de les últimes setmanes s'han plantejat estimacions preliminars. "No és moment de parlar sobre aquestes estimacions", ha postil·lat.

Per la seua banda, l'actual president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha explicat que l'Estat, per mitjà del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), mai va tindre un seient en el consell de l'entitat perquè mantenia una participació majoritària, superior al 60%.

No obstant açò, després de pactar l'equació de bescanvi, el FROB reduirà la seua presència en el capital fins al 15,6%, per la qual cosa "la seua influència serà molt diferent". En aquest sentit, Goirigolzarri ha subratllat que la bona relació mantinguda durant aquests anys amb el Fons públic i ha afegit que està convençut que adoptarà una actitud "professional" en el seu nou paper.

El FROB formarà part d'un consell integrat per 15 membres, dels quals dos seran consellers executius, altres dos seran a proposta de CriteriaCaixa, un a proposta de BFA Tenedora de Acciones, sis independents a proposta de CaixaBank i tres independents a proposta de Bankia. Fernando María Costa Duarte Ulrich, president no executiu de BPI, està previst que tinga la consideració d''un altre conseller extern'.

Goirigolzarri ha assegurat sentir-se molt còmode amb l'estructura del nou consell, el qual s'ha conformat per professionals amb una gran experiència i molt independents. "Açò és una cosa molt important per a mi", ha afegit.