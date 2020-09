Ribera Salud prediu quins pacients requeriran ingrés en UCI mitjançant la intel·ligència artificial

Ribera Salud, juntament amb la seua divisió tecnològica futurs, ha posat en marxa un model predictiu, basat en Intel·ligència Artificial de Microsoft, per a predir què pacients Covid-19 requeriran ingressar en la UCI, segons ha informat el grup empresarial sanitari.

Aquesta iniciativa va començar fa tres anys gràcies al treball en equip entre Ribera Salud, futurs i Microsoft amb l'objectiu de dissenyar una ferramenta que, per mitjà de dades d'alta qualitat, possibilitara variables d'interés en la història clínica del pacient i ajudara de forma proactiva a previndre situacions adverses evitables.

En eixe sentit, la cap corporativa de Qualitat de Ribera Salutd Mireia Ladios, ha explicat que es buscava que, a peu de llit, amb una Tablet, la infermera que estava veient al pacient i que podia prendre les mesures en eixe moment, "s'aprofitara d'eixa predicció i poguera actuar en conseqüència".

Aquest model s'ha construït sobre la base d'una selecció de variables "clíniques, fixades pels professionals sanitaris on l'exhaustiu control, recollida i anàlisi de dades dels pacients són la base per a la seua creació, brindant-li al clínic l'oportunitat de revisar i ajustar el pla terapèutic abans que el pacient empitjore més", han destacat.

Gràcies a aquests resultats, Ribera Salud ha posat en marxa un nou model per a predir específicament l'empitjorament clínic dels pacients COVID-19 hospitalitzats. Aquest model es va crear per a ajudar al clínic a reajustar el pla terapèutic davant una mala evolució; i recolzar al gestor en la presa de decisions respecte a la necessitat potencial de recursos escassos. "La seua aplicació podria convertir-se en una peça clau per a afrontar eficaçment possibles rebrots en el futur", segons les mateixes fonts.

La cap Corporativa de Qualitat de Ribera Salud, Mireia Ladios, ha destacat que "l'exhaustiu control, recollida i anàlisi de dades dels pacients és la base per a la creació d'aquest model predictiu, que permet generar alertes sobre l'evolució del pacient, brindant al personal sanitari la informació que necessiten per a revisar i ajustar el pla terapèutic abans que el pacient empitjore més".