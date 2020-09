Los clientes son lo primero, ¿también si compran a través del móvil?

En internet estamos acostumbrados a escuchar hablar sobre la importancia de la experiencia de usuario en nuestra página web. Esto sería un equivalente virtual al dicho tradicional “el cliente es lo primero”. Pero, ¿y si damos un paso más allá y pensamos en el cliente que llega a nosotros a través de su móvil? ¿Estamos preparados para satisfacerle? ¿Conocemos las tendencias del marketing móvil?

Andrew Birgiolas, director del equipo de experiencia de usuario, diseño de producto e investigación de la tienda de productos de belleza Sephora, habla en el site Think with Google sobre los principios que han seguido para crear experiencias excepcionales en dispositivos móviles para sus clientes y, a raíz de ello, conseguir mejores resultados comerciales.

De su caso de éxito en la reforma de aplicación en 2019 se pueden extraer cuatro enseñanzas:

Fomenta el hábito de hacer pruebas para evaluar la experiencia de usuario. Es increíble la cantidad de aspectos que complican el uso y que los equipos internos suponen que son intuitivos, o las maneras en que los clientes usan funciones y que no nos imaginamos. Si vas a introducir una función, no lo hagas sin más: piensa en todo. Trabaja de forma conjunta: involucra a todos en el proceso. El diseño de aplicaciones es un trabajo de equipo.

Si te parece un tema interesante no dudes en consultar el artículo completo y ahondar en la experiencia que Andrew Birgiolas narra en primera persona en el site Think with Google.