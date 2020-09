MÉS per Menorca pide explicaciones sobre los fallos en la matrícula en los ciclos formativos de grado superior

"Hemos tenido conocimiento por diversos canales y personas que aquellos estudiantes que hicieron la matrícula con autenticación web no han quedado inscritos o no han recibido la puntuación que les correspondía porque la administración no ha recaudado de oficio la documentación necesaria, a pesar de que así se indicaba durante el proceso de inscripción", ha explicado el partido en un comunicado.

En este sentido, han indicado que el conseller de Cultura y Educación del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, que ha recibido personalmente muchas quejas referentes a esta cuestión, ya se ha puesto en contacto con el Govern para obtener una explicación. "Se trata sin duda de un fallo de gestión importante, que afecta a un centenar de personas sólo en el caso de un centro de Mahón", ha señalado Maria.

El conseller ha asegurado que entiende la indignación de los estudiantes afectados y ha considerado que "no se trata de responder de una en una las reclamaciones que se plantean, lo que se tendrá que hacer, sino de afrontar el problema de manera general".

"Se debe buscar una solución justa y que garantice realmente la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes que tienen la intención de cursar un grado superior", ha manifestado.

De forma paralela, el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha registrado una batería de más de 40 preguntas en el Parlament para aclarar lo sucedido. Entre otras cuestiones, Castells quiere conocer a cuántas personas ha afectado esta incidencia o cuántas reclamaciones se han presentado frente la delegación de Educación de Menorca.