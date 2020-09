Innova.- Els microorganismes de les salines de Villena, Santa Pola i Torrevella ajuden a fabricar envasos biodegradables

Aquesta iniciativa permetrà la fabricació d'envasos de plàstic biodegradable destinats a l'envasament de begudes i aliments. Es tracta del projecte 'upPE-T', d'un consorci internacional amb una durada estimada de quatre anys.

Coordinat pel Centre Tecnològic del Calçat i el Plàstic de Múrcia (CETEC), 'upPE-T' compta amb la participació de 19 socis d'una desena de països europeus: Espanya, Alemanya, Sèrbia, Àustria, Finlàndia, Itàlia, Eslovènia, Grècia, Turquia i Croàcia. Inclou cinc universitats, quatre centres d'investigació, huit empreses, una organització de consumidors, una municipalitat i un organisme d'estandardització.

Entre les tasques del grup de la UA destaca l'ús de microorganismes que viuen habitualment en les salines dels municipis de Villena, Santa Pola i Torrevella, explica la investigadora Rosa María Martínez Espinosa en un comunicat de la universitat.

Mitjançant l'ús de tècniques de bioquímica, biologia molecular i biotecnologia, l'equip utilitzarà aquests microorganismes a manera de factories per a la producció de bioplàstics i per a degradar plàstics sintetitzats químicament. La intenció és trobar alternatives per a pal·liar els efectes negatius de la contaminació ambiental per plàstics.

Gràcies al metabolisme peculiar d'aquests microorganismes, amb la manipulació de les condicions nutricionals que s'empren per al seu cultiu en el laboratori es pot afavorir la producció de biopolímers de naturalesa elàstica que es poden emprar com a bioplàstics per a la fabricació d'envasos de plàstic biodegradable destinats a l'envasament de begudes i aliments. És l'objectiu del grup en el marc d'aquest innovador projecte basat en el concepte d'economia circular.

'upPE-T' pretén generar impactes a nivell europeu, contribuint a substituir els plàstics d'origen no renovable per bioplàstics biodegradables, a més de reduir les emissions de CO2 en un 85,6% en la producció d'envasos i evitar que més de 420,000 tones de plàstics siguen enviats a abocadors.

La proposta upPE-T, presentada en la convocatòria de la Comissió Europea 'CE-BIOTEC-09-2020 Upcycling Bio Plastics of Food and Drinks Packaging"' del programa H2020, va ser seleccionada entre altres 27 a nivell europeu. Està previst que l'inici tinga lloc al gener del 2021.