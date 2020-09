Noel Bayarri ('MyHyV') contesta a los que lo relacionan con Adelina: "Ella me gustó en 'La isla de las tentaciones'"

Tras la inesperada noticia de la ruptura de Adelina y José, la pareja más sólida de La isla de las tentaciones que incluso tenían planes de boda, han comenzado a sonar algunos nombres que sobrevuelan a la joven. Noel Bayarri ha querido pronunciarse sobre el tema después de que le preguntaran muchas veces por Instagram si estaban juntos.

El extronista de Mujeres y hombres y viceversa subió un vídeo a su canal de Mtmad para aclarar el asunto y decir que está soltero, que tiene sus cosillas pero que no está saliendo con ninguna mujer.

El canario habló sobre el tema de las redes sociales, pues parece que enseguida le relacionan con algunas chicas en cuanto da un like en Instagram o escribe un comentario. "Me cayó una de hostias cuando le puse un comentario o dos a Adelina".

"No la conozco de nada, nunca la he visto, no he hablado con ella. Solamente es una chica que me pareció mona, que me gustó en La isla de las tentaciones y que cuando he visto sus fotos le he comentado, como a otras personas", explicó.

Y es que, según contó, ya hay gente que lo acusa de haberse metido en medio de la pareja. "¿Si te comento he roto su relación? Qué poder tengo...", añadió. Aun así, sí que confirmó que había mandado algún mensaje: "Mentiría si digo que a lo mejor no le cae un mensajito directo, pero bueno. ¿Y qué es? Un saludito", dijo con una sonrisa en la cara.