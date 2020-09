Cómo evitar dolores musculares por trabajar ante el ordenador: las posturas más aconsejables en la silla

Muchas personas todavía están teletrabajando y es que esta nueva forma de hacer las tareas que antes se llevaban a cabo en una oficina parece que será una opción satisfactoria, sobre todo, para la conciliación laboral. Sin embargo, una mala postura puede provocar dolores musculares por el teletrabajo.

Desde la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han lanzado un documento sobre Recomendaciones ergonómicas y psicosociales. Trabajo en oficinas y despachos que brinda consejos valiosos sobre las posturas más recomendables para estar en la silla durante el teletrabajo. Estas son algunos de ellos.

La espalda debe estar apoyada en el respaldo

Pocas son las personas que apoyan su espalda en la silla durante el teletrabajo, de hecho, es habitual que esto solo lo hagan en su descanso o en determinados momentos en los que necesitan desplazar la silla hasta otro lugar. Esto es un error, la espalda siempre debe estar apoyada en el respaldo. Así, se garantiza que está recta y no encorvada, algo que provoca dolores musculares.

Además, el respaldo debe ser ergonómico y acoplarse perfectamente a la forma de la espalda. Debe tener la altura adecuada para que no quede ni demasiado bajo ni demasiado alto. Si hay problemas para mantener la espalda apoyada se puede utilizar un reposapiés, aunque lo importante es revisar (al menos al principio) cada cierto tiempo que la postura es la correcta.

Si la parte baja de la espalda no se apoya por completo en el respaldo, existen sillas que ya incluyen un cojín en la zona de las lumbares. De esta manera, se puede mantener una buena postura sin problemas y se evita que esta zona se sobrecargue y aparezcan los incómodos dolores posturales.

Los pies deben tocar el suelo

Para evitar dolores musculares por el teletrabajo, además de prestar atención a la postura de la espalda, los pies siempre deben tocar el suelo. En el caso de que esto no sea posible, el uso del reposapiés es imprescindible. ¿En qué circunstancias los pies no tocan el suelo? Esto no solo puede suceder porque la mesa es demasiado alta o la altura de la silla no está bien regulada.

Si se quiere saber si la silla está a la altura correcta, se debe prestar atención a los brazos y antebrazos que deben formar un ángulo de 90 grados para que la parte superior de la espalda esté relajada. Asimismo, la pantalla del ordenador debe estar a la altura de los ojos para no tener que forzar las cervicales al mirar hacia abajo. Esto es importante para una buena postura.

Usar el respaldo basculante y la opción giratoria

Las sillas ergonómicas destinadas a aliviar los dolores musculares por el teletrabajo suelen tener un respaldo basculante. Este puede utilizarse cada cierto tiempo. El cuerpo se inclinará ligeramente hacia atrás y lo que permite es que se alivie la tensión de la espalda de forma eficaz.

Asimismo, no hay necesidad de girar el tronco y adoptar posturas que impidan que la espalda esté correctamente apoyada en el respaldo. Si la silla es giratoria, algo totalmente recomendable, la postura podrá mantenerse sin problemas. Así se evita adquirir posturas extrañas que puedan causar contracturas.

Mantener una buena postura en la silla es fundamental. Es normal que durante el teletrabajo, al estar concentrados, se adopten malas posturas que puedan provocar dolores musculares muy desagradables. Para evitarlos, recordemos mantener la espalda apoyada en el respaldo, los pies en el suelo y no inclinarnos hacia delante. Además, no olvidemos la importancia de que el ordenador quede a la altura de nuestros ojos para, así, no tener que forzar las cervicales.