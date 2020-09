La hermana de Manuela Chavero, tras la confesión de un vecino: "Estaba obsesionado, esperamos que diga dónde está"

Emilia Chavero, la hermana de Manuela, ha asegurado este viernes que el detenido por la Guardia Civil ha confesado ser el responsable de la desaparición de la vecina de la localidad pacense de Monesterio, que desapareció el 5 de julio de 2016 de su casa, donde se encontraba sola.

"Los investigadores nos llamaron a las nueve de la noche de ayer (por este jueves) para decirnos que habían detenido a una persona. Al principio no nos querían decir quién era, pero yo insistí y me lo dijeron. Aún no ha hablado, hablará a lo largo del día", ha explicado Emilia en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press.

En este sentido, Emilia ha señalado que la familia está "esperando a que diga dónde está" Manuela después de la detención que, según ha apuntado, se desencadenó a raíz de una carta anónima que recibieron hace unas semanas.

"La carta alertaba de que alguien vio algo o alguien habló algo. Ha llegado este golpe de suerte, si no ese no hubiese soltado prenda", ha afirmado.

Así, Emilia ha revelado que su familia sospechó "desde el primer momento" del detenido, que era "uno de los principales sospechosos". "Una persona violenta que estaba obsesionado con mi hermana", ha continuado, para después asegurar que le conoce "perfectamente".

"Incluso hablé con él al mes de pasar lo de mi hermana, por eso no me miraba a los ojos... madre mía", ha lamentado la hermana de Manuela. "Ha dejado a toda una familia destrozada y a dos niños sin su madre", ha zanjado.

Emilia, hermana de Manuela Chavero: "Estamos esperando que diga dónde está ella"



➡Emilia, ha charlado con Carlos Herrera después de que el detenido por la desaparición de su hermana haya confesado ser el autor del crimen https://t.co/LDSCDsnHKX — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) September 18, 2020

Su hermano: "Había cierta esperanza de encontrarla con vida"

Por otro lado, José Carlos Chavero, el hermano de Manuela, ha manifestado este viernes a Efe que, hasta la detención y confesión del presunto autor de la muerte de su hermana, "había cierta esperanza" de encontrarla con vida.

"Van a ser días muy duros", ha dicho José Carlos, cuya familia siempre tuvo un hilo de esperanza de encontrar a Manuela con vida, a pesar de que ya habían pasado más de cuatro años desde su desaparición.

El hombre detenido en esta localidad pacense por la Guardia Civil por su presunta implicación con la desaparición de Manuela, de 42 años, ha declarado a los agentes que la mató, confesión que el José Carlos Chavero también ha confirmado a Efe.