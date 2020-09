La hermana de Manuela Chavero revela que el detenido ha confesado ser el responsable de la desaparición

"Los investigadores nos llamaron a las nueve de la noche de ayer para decirnos que habían detenido a una persona. Al principio no nos querían decir quién era, pero yo insistí y me lo dijeron. Aún no ha hablado, hablará a lo largo del día", ha explicado Emilia en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press.

En este sentido, Emilia ha señalado que la familia está "esperando a que diga donde está" Manuela después de la detención que, según ha apuntado, se desencadenó a raíz de una carta anónima que recibieron hace unas semanas. "La carta alertaba de que alguien vio algo o alguien habló algo. Ha llegado este golpe de suerte, si no ese no hubiese soltado prenda", ha afirmado.

Así, Emilia ha revelado que su familia sospechó "desde el primer momento" del detenido, que era "uno de los principales sospechosos". "Una persona violenta que estaba obsesionado con mi hermana", ha continuado, para después asegurar que le conoce "perfectamente".

"Incluso hablé con él al mes de pasar lo de mi hermana, por eso no me miraba a los ojos... madre mía", ha lamentado la hermana de Manuela. "Ha dejado a toda una familia destrozada y a dos niños sin su madre", ha zanjado.