Els MIR demanen la intercessió de Puig i el Botànic per a desbloquejar la negociació

Els MIR demanen la intercessió del president de la Generalitat, Ximo Puig, i dels tres partits que sustenten el Govern del Botànic perquè la responsable de Sanitat, Ana Barceló, "desbloquege" les negociacions que permeten desconvocar una parada indefinida que aquest divendres compleix 60 dies. Els residents mantenen que fins ara solament els ha convocat a "una falsa negociació" davant la proximitat del juí contra Conselleria per vulneració del Dret Fonamental a la Vaga.

Per açò, en un comunicat, el comité de vaga ha advertit que no solament manté "les línies roges" per a desconvocar la vaga, sinó que sumaran noves accions de protesta. "No entenem com un govern progressista com el qual se suposa que tenim a la Comunitat Valenciana ens nega l'oportunitat d'una negociació real pels nostres drets i per millorar la sanitat", han lamentat.

Sobre aquest tema, han explicat que han remés una nova missiva a Puig després que a la primera petició de reunió el president els remetera a Sanitat per a les negociacions. "Apel·lem a Ximo Puig ja que la seua consellera segueix bloquejant la situació", han assenyalat. De mateixa manera, van a convocar als tres partits del Govern del Botànic a una reunió conjunta.

Els residents recorden que aquest divendres es compleixen 60 dies des que van iniciar una vaga indefinida per millorar les seues condicions laborals i des d'aleshores solament hi ha hagut tres reunions oficials amb Conselleria. Així, han recordat que en la primera la directora general de Recursos Humans, Carmen López, els va negar la seua legitimitat per a arribar a acords i es va passar a un silenci administratiu.

Per açò, el Sindicat Mèdic CESM-CV, va interposar una denúncia a Conselleria per vulneració del Dret Fonamental de Vaga, "atés que després de més d'un mes, seguien sense ser convocats de forma oficial", que es va admetre a tràmit l'1 de setembre.

Aleshores, el Comité de Vaga va rebre avís per a una nova reunió oficial, que va tindre lloc el dimarts 5 de setembre. En aquesta entrevista es van arribar a alguns punts de trobada, com el compromís de Sanitat de fer complir la llei, concedir un dia lliure per cada guàrdia de festiu i la conciliació familiar com al personal estatutari. També accepten la creació d'un Òrgan Supervisor.

No obstant açò, en la tercera i última cita fins al moment del passat dimarts, malgrat reunir-se de nou durant més de quatre hores, no es van arribar a nous punts de trobada. Sobre aquest tema, el membre del Comité Cristian Herrera ha explicat que van dir que anaven a estudiar "millor" les reivindicacions i "encara que esperàvem aconseguir més drets per al col·lectiu, la proposta d'acord que ens han entregat bàsicament era el mateix que es va parlar la setmana anterior, i és totalment insuficient".

Així mateix, ha criticat que a més que en les dos reunions no es va personar cap càrrec polític, ni Carmen López va tornar a acudir, mentre que la consellera Ana Barceló "es va limitar a passar-se a saludar". Així, ha assenyalat que Conselleria va afirmar que eixe document era la seua última paraula sobre aquest tema i els tècnics deien a "quasi tot que no, o que ho havien de consultar, o que són coses que depenen de Madrid".

"Maniobra de desgast"

En eixe sentit, han assenyalat que la reunió va ser una "pantomima", una "maniobra de desgast i una manera de defendre's" davant el juí per vulneració del Dret Fonamental a Vaga que s'iniciarà el pròxim 29 de setembre. "No ha sigut una negociació real ni efectiva. Simplement han enviat als seus tècnics a informar-nos de fins a on ja tenien pensat concedir", ha assenyalat Nuria Ramírez, membre del comité.

En aquesta línia, ha aclarit que solament se'ls ha concedit drets que ja té el personal estatutari i un màxim de cinc guàrdies mensuals obligatòries, la qual cosa ja "s'aplica per a alguns residents en determinades zones de la Comunitat Valenciana". "Si pensen que sense millores en formació, ni en descansos ni en retribucions, quan arribem a cobrar 7 euros l'hora, anem a desconvocar la vaga, estan molt equivocats", ha subratllat.

A més, la membre del comité Ana Rosa ha recalcat que aquest mateix dimarts es va fer públic que a Madrid se'n va a concedir el descans del dilluns després de la guàrdia de 24 hores de dissabte. Aquesta, ha assenyalat, és "una de les nostres principals reivindicacions perquè implica no treballar diàriament durant dos setmanes seguides". No obstant açò, Conselleria "es nega en rotund a concedir-la". "Pareix que no els importe que atenguem la gent esgotats", ha recriminat.

Per tot açò, els MIR han recalcat que manté la seua "determinació després de 60 dies de vaga en les nostres línies roges amb l'objectiu de construir un futur del que els nostres pacients i els nostres sanitaris puguem, tots junts, enorgullir-nos".