Filtrados unos audios en los que Alejandra Rubio pone a parir a su "amiga" Anita Matamoros

Son amigas desde la más tierna infancia. O al menos eso se han dicho siempre. Ambas compartían lugar de veraneo con sus madres: Málaga. Alejandra Rubio iba con Terelu Campos y Anita Matamoros con Makoke. Sin embargo, aquellos que siempre han defendido que era una amistad con algo de falsedad parece que llevaban razón. Al menos, a juzgar por los últimos audios filtrados.

En una semana en la que la familia Campos estaba en plena guerra abierta con Antonio David y Rocío Flores, atacándose por un hermano anónimo -"no secreto", solo que nunca ha querido saber nada de la televisión- y agravando la relación del ex Guardia Civil con Olga Moreno bajo rumores de infidelidades, ahora ha entrado un nuevo revés para el clan de María Teresa Campos.

Y eso que precisamente Alejandra era quien no quería estar en el campo de batalla. "Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Creo que yo también tengo derecho a elegir lo que yo quiera en mi vida. Creo que no le he hecho nada malo a nadie ni me he metido con nadie ni he hablado mal", aseguró.

Pero, tal y como desveló Sálvame, nada más lejos de la realidad, si nos atenemos a los audios que se han filtrado y en los que la hija de Terelu pone a parir a su amiga Anita Matamoros. "Terelu, ojo, tu hija está obsesionada con la televisión nivel Lydia Lozano", le advirtió a la colaboradora Kiko Hernández.

"Obsesionada de contar los minutos que sales en televisión, en pantalla. Esta tarde vas a saber quién te ha traicionado y es un ex tuyo", avisaba mientras que David Valldeperas llamaba a Terelu para adelantarle lo que iba a ocurrir en plató, dicho lo cual afirmó que la hermana de Carmen Borrego estaba "jodida".

"Ella está acostumbrada a estas historias, pero Alejandra está empezando. Alejandra le ha dicho a Terelu que jamás ha compartido novio con Anita Matamoro", lanzaba, antes de confirmar que no le había pedido que no se emitiesen dichos audios: "Estaba preocupada. Le preocupa qué pasa. Hemos estado hablando de la situación que le espera... Alejandra sí que estaba llorando".

Tuvo que intervenir entonces Jorge Javier Vázquez, que le ponía, si podía, un toque de humor e ironía al asunto: "Es como un hijo que empieza a ir en bicicleta, que sabes que se va a caer. Lo bueno que tiene Terelu con estos temas es que no se tiene que preparar nada para ir a Viva la vida, porque ella es el tema. Es como ir a unas oposiciones sin tener que estudiar".

Los audios son una conversación que tiene Alejandra Rubio y que comienza con un "Me está contando Gina que ha visto la tele, que han hablado... y que no han hablado de Anita... ¡Qué chaval! Que no han hablado de la de Kiko Matamoros". Finalmente, espeta: "¡Que se joda!".

Jorge Javier explicaba que los audios estaban recortados en las partes "que no se podían emitir", aunque la imaginación pueda hacer el resto, como en el siguiente fragmento: "Pienso que todo este puto tiempo has estado conmigo por quién soy. Porque te interesa este mundito, te interesa mucho, que eres tonto con que vas a ir a Sálvame. A ver si se te va a caer el puto pelo... de paso te vas con la ... de Anita Matamoros".

De amigas a enemigas

La historia de la repentina enemistad entre Alejandra Rubio y Anita Matamoros después de haber sido amigas toda la infancia se inicia en el 18º cumpleaños de la hija de Kiko Matamoros, fiesta a la que no acudió la hija de Terelu por su mala cabeza y que ella misma explicó en su canal de MtMad.

"Nos enfadamos. Ella me invitó a su cumpleaños y yo estaba en Málaga. La gente me comía la cabeza básicamente, escuché a gente que no tenía que escuchar y le dije que no iba. Obviamente esto le sentó muy mal. Hemos sido hermanas toda la vida", relató.

"A mí se me fue la perola y le dije cosas que no le debía decir. A partir de ahí nuestra relación se enfrió muchísimo y a día de hoy no tenemos esa relación tan estrecha. Me arrepiento muchísimo, de verdad, muchísimo de ese enfado. Pero bueno... las cosas pasan y ya no se puede hacer nada", aseveró entonces, para luego hacer las paces... o no tanto como parecía, según se aprecia en los audios.