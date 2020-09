Una mujer denuncia que hace seis meses que no sabe nada de su hijo de dos años porque su padre lo ha secuestrado

Una vecina de Parets del Vallès (Barcelona) no sabe nada de su hijo de dos años desde hace seis meses. El 15 de marzo, su pareja le habría agredido y se llevó al niño.

En un primer momento, un juez de Mollet del Vallès determinó que el niño se quedara con el padre hasta que finalizara el estado de alarma atendiendo al estado de salud del menor, que tiene un problema pulmonar. Después, los dos progenitores tendrían que compartir la custodia, pero el hombre ha incumplido sistemáticamente la orden.

El pasado mas de julio, el juez emitió una providencia advirtiendo al hombre de que podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

En paralelo, la mujer le ha denunciado penalmente por violencia de género y sustracción de menores.

"Me rompió la cara, me reventó el pómulo y cuando volví de curarme el niño ya no estaba y él tampoco. Todavía no lo he podido ver y la justicia es muy lenta", se lamenta Sandra Rodríguez. La crisis de la Covid-19, las vacaciones estivales y la "saturación" en los juzgados dice que podrían haber atrasado la gestión de su caso.

Rodríguez ha denunciado el padre de su hijo por la vía civil y penal, pero "todo está a la espera" y la mujer se desespera por carencia de respuestas: "Siempre nos dicen el mismo, que están desbordados de trabajo. Y no llega nunca una respuesta. Este silencio hace que este señor siga saltándose la justicia".

Además del caso de violencia de género y del 'secuestro' del menor, Rodríguez explica que el hombre se habría instalado en Badalona y ha empadronado al niño en esta ciudad de manera irregular. "Para empadronar a un niño hace falta el consentimiento de la madre y suponemos que toda la documentación que ha presentado es falsa", se lamenta. La mujer también lo ha denunciado a los juzgados por este hecho.

Desatención del menor

Sandra Rodríguez también alerta de que el padre de su hijo no estaría actuando de manera responsable respecto la salud del niño. El niño fue operado de una hernia diafragmática al nacer y tiene problemas respiratorios. Pasa revisión cada seis meses y le hubiera tocado visitar a los especialistas el mes de junio: "He estado en los hospitales y no lo ha llevado a hacer las visitas".

Rodríguez no entiende como a día de hoy su hijo está aún en manos de un "presunto maltratador". "Mires por donde lo mires no se entiende", añade. Rodríguez afirma que la situación es "imposible de llevar" y espera cada día una respuesta de los juzgados para poder recuperar a su hijo: "Este niño es mi vida y luchar por él cada día es el único que me da fuerza".

Una denuncia previa

Esta no es la primera vez que el hombre tiene una denuncia por agredir a Sandra Rodríguez, puesto que hay un antecedente del año pasado.

A pesar de que la mujer lo denunció, finalmente los dos acabaron haciendo las paces después de que él la denunciara también por consumo de tóxicos.

La mujer, que tiene antecedentes por toxicología, tiene informes médicos que demuestran que hace ya 10 años que está rehabilitada.