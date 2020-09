EH Bildu dice estar dispuesto a "negociar y acordar" los PGE y rechaza que plantee "un canje presos por presupuestos"

En declaraciones a Radio Popular-Herri Irratia, recogidas por Europa Press, Aizpurua ha sido cuestionada por la posibilidad de que EH Bildu dé su apoyo a las Cuentas del Estado de 2021, así como por la reunión mantenida este pasado miércoles con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Tras afirmar que la formación liderada por Arnaldo Otegi ya apuntó en el pasado que sería "determinante en Madrid" a la hora de "condicionar las políticas del Estado", Aizpurua ha reiterado que la coalición soberanista acude al Congreso a defender "fundamentalmente" tres cuestiones: "activar políticas sociales y económicas; solucionar el problema territorial y modificar la política penitencia".

En este sentido, ha considerado que es posible activar políticas sociales y económicas "que redunden en beneficio de la clase trabajadora de todo el Estado", y ha advertido de que la cuestión territorial "viene del año 1978 y, aunque a veces parece que desaparece porque otras cosas lo tapan, sigue estando ahí".

Respecto a la política penitenciaria que se aplica a los reclusos de ETA, que ha calificado como "de excepción y castigo a los presos y a sus familiares", ha confiado en que haya "modificaciones" por ser una cuestión "de sentido común". "Hay pasos que se están dando poco a poco y la percepción en Madrid está cambiando, aunque no en todos los partidos", ha destacado.

Asimismo, ha reconocido que EH Bildu ha "cambiado" en los últimos años, pero ha asegurado que también lo ha hecho "la sociedad" y también "el PNV", ya que la formación jeltzale "apoyó la dispersión hace unos años".

En este contexto, ha reconocido que el encuentro del pasado miércoles con Pablo Iglesias "estuvo bien" y en él se habló de esos "tres ejes", pero sobre todo "del tema de presupuestos": "Nos sirvió de toma de contacto para ver exactamente qué expectativas hay por parte de Iglesias a la hora de enfocar los Presupuestos y la actual situación complicada generada por el covid-19".

Según ha advertido, todas las decisiones que se asuman ahora van a ser "determinantes y afectarán" a la próxima década, de tal forma que "las decisiones estructurales que se tomen respecto a la crisis determinarán el futuro". "Nosotros fuimos a decirle a Pablo Iglesias que estábamos dispuestos a entrar, negociar, conversar y en su caso acordar los Presupuestos", ha aseverado.

Por otro lado ha rechazado que EH Bildu pretenda hacer "un canje" presos por presupuestos, de tal modo que "el tema de presos no es un canje y llevar las cosas a ese terrero me parece deshonesto".

"No es nuestra forma de actuar. Nosotros no hacemos cambios de cromos. No estamos para conseguir este proyecto u otro, unas subvenciones o ayudas... Eso es jugar a la pequeña. Las cosas importantes y generales que condicionan la vida de mucha gente es sobre las que hay que entrar", ha afirmado, para añadir que la situación de los reclusos de la banda "es una cuestión de derechos humanos y reducirlo a un canje presupuestos por presos es faltar a la verdad".

BLOQUE DE LA INVESTIDURA

Asimismo, y tras recordar que la próxima semana se reunirán con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha valorado que en el encuentro con Iglesias percibió que "una parte del gobierno, la de Unidas Podemos, es proclive" a alcanzar un acuerdo presupuestario con aquellos partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. De este modo, ha advertido de que, "dependiendo de con quién se acuerden las Cuentas, éstas serán de una forma u otra".

Respecto al acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo por EH Bildu con el Gobierno central de cara a derogar la reforma laboral, Aizpurua ha sostenido que, sea "integral o por capítulos, lo importante es que caigan los articulados que hacen daño a los trabajadores".

"El tema estaba pendiente. Sabíamos que se iban a empezar a implementar medidas, poco a poco, y vamos a hacer un calendario, se nos va a informar y parece ser que se va a empezar a desmontar esa reforma laboral paulatinamente", ha afirmado, para añadir que EH Bildu no parará hasta que el acuerdo que se alcanzó "se lleve hasta su término final".

En esta línea, ha alertado de la crisis económica que se avecina, ya que "en la actualidad hay medidas, como los ERTEs, que protegen a colectivos", pero cuando desaparezcan las medidas de protección "la crisis se va a poner muy dura".

"La crisis va a afectar a los sectores más vulnerables y por eso es importante derogar la reforma laboral. ¿Una vez que caigan los ERTEs qué va a pasar? ¿Se va dejar en la estacada a miles de personas?", ha cuestionado.

A su juicio, una vez lleguen al Estado los fondos europeos se podrá contar con "una gran cantidad de recursos", pero ha incidido en que "hay decisiones que se pueden tomar en materia de fiscalidad". "El Estado va a necesitar dinero y hay que sacarlo de donde esté", ha finalizado.