El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja aprueba iniciar un nuevo proceso de elecciones al Rectorado

En febrero de 2020 se convocaron elecciones al Rectorado de la Universidad de La Rioja, que quedaron paralizadas como consecuencia la declaración del Estado de Alarma por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19.

El Consejo de Gobierno de la UR acordó, en la reunión celebrada el 28 de mayo, dar por finalizado el proceso electoral iniciado "con la obligación de iniciar un nuevo proceso electoral cuando cesen las actuales circunstancias excepcionales y que quede garantizado el derecho a sufragio de la comunidad universitaria".

En este sentido, el Consejo de Gobierno de la UR se ha reunido hoy, jueves 17 de septiembre, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, con el fin de estudiar el acuerdo sobre el inicio del proceso electoral a Rectorado.

La aprobación de este acuerdo supone iniciar los trámites administrativos necesarios para la convocatoria de elecciones a Rectorado; autorizando a la Secretaría General de la Universidad de La Rioja para la preparación de aquellos trámites, documentos administrativos y actuaciones previas a la aprobación en Consejo de Gobierno de la convocatoria de elecciones a Rectorado, garantizando las condiciones sanitarias.

La comunidad universitaria de La Rioja fue convocada a las urnas para la elección del rector, por última vez, el 25 de abril de 2016. Entonces fue elegido el actual rector, Julio Rubio García, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

ELECCIONES AL RECTORADO EN LA UR

En el caso de las elecciones al Rectorado, estas se realizan mediante sufragio universal entre los miembros de los cuatro sectores de la comunidad universitaria. Los resultados se ponderan de acuerdo con el peso que el sistema otorga a cada uno de esos colectivos:

SECTOR I) PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título de Doctor, Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores con título de Doctor. PONDERACIÓN: 52%.

SECTOR II) PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR NO DOCTOR O QUE SIÉNDOLO NO TENGA VINCULACIÓN PERMANENTE A LA UNIVERSIDAD: Personal docente e investigador no incluido en el Sector I, incluyéndose en el mismo al personal investigador en formación y perfeccionamiento. PONDERACIÓN: 14%.

SECTOR III) ESTUDIANTES: Los alumnos matriculados en el curso en que se convocan las elecciones en cualquiera de los tres ciclos. PONDERACIÓN: 22%.

SECTOR IV) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: los funcionarios y el personal laboral de administración y servicios. PONDERACIÓN: 12%.

DÉCIMA CONVOCATORIA EN LA UR

La nueva convocatoria será la décima -en la historia de la Universidad de La Rioja- para elegir a la persona que ocupe el Rectorado.

El 25 de abril de 1994, Urbano Espinosa Ruiz, catedrático de Historia Antigua, tomó el testigo de Pedro J. Campos, presidente de la Comisión Gestora, al ser elegido por el Claustro como primer rector de la Universidad de La Rioja, tras enfrentarse al catedrático Carmelo Cunchillos.

Urbano Espinosa Ruiz repitió victoria en 1995 y 1999, procesos electorales a los que se presentó en solitario. En 2001 fue elegida Carmen Ortiz Lallana, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en segunda vuelta; y en 2004 compitió contra José M.ª Martínez de Pisón, catedrático de Filosofía del Derecho, en las primeras elecciones celebradas por sufragio universal ponderado.

José M.ª Martínez de Pisón venció en 2004 y renovó mandato en solitario en 2008. En 2012 fue elegido rector José Arnáez Vadillo, catedrático de Geografía Física, y en 2016 Julio Rubio García, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, ganó las elecciones a las que concurrían ambos.

Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Universidad de la Rioja aprobó el 28 de febrero de 2020 el calendario de elecciones al Rectorado -al que presentaron su candidatura Julio Rubio García y Juan Carlos Ayala Calvo-, con el 1 de abril como día previsto para la cita con las urnas de la comunidad universitaria; pero que inicialmente se suspendió y, posteriormente, se dio por finalizado a consecuencia la declaración del Estado de Alarma por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19.