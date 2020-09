Bankia-Wyoming y CaixaBank-Dani Mateo se dan el 'sí quiero' en 'El intermedio': "Ningún banco es perfecto"

Wyoming y Dani Mateo quisieron festejar este jueves la fusión entre Bankia y CaixaBank celebrando un curioso enlace en El intermedio en el que se dieron el 'sí, quiero', pero antes, surgieron algunas dudas y diferencias entre ambos.

"Dime la verdad: ¿Tú me quieres o estás conmigo por el dinero?", quiso saber Bankia-Wyoming. CaixaBank-Dani Mateo se rió y afirmó: "¡Por el dinero dice! Si todavía no has devuelto los más de 20 mil millones de euros que te dejaron. Si hubiera sido por el dinero, me hubiera casado con Cofidis".

'El intermedio'. ATRESMEDIA

Ambos quisieron destacar que ente los invitados estaba "el tío Rodrigo", del que Bankia-Wyoming explicó que "hace años que no se habla con la familia. Sabe menos de bodas que de economía". Mientras que CaixaBank-Dani Mateo admitió que "espero que nos haya traído una tarjeta black y así hacemos con ella lo que queramos".

CaixaBank-Dani Mateo también afirmó que, si no se hubiera producido esta boda, "me iba a tener que casar con el Sabadell. No hay quien le aguante, sus conversaciones son interminables".

"No soy lo que tú crees, sigo siendo la misma Caja Madrid que vendía preferentes a los pensionistas", exclamó Bankia-Wyoming intentando impedir la boda, pero CaixaBank-Dani Mateo se mostró muy convencido: "Ningún banco es perfecto...".