Tamara Falcó se estrena como tertuliana en 'El hormiguero': "Me ha dicho mami que pida perdón por un comentario"

Tras ser la primera invitada de la nueva temporada deEl hormiguero, Tamara Falcó se estrenó este jueves, tras la entrevista a Javier Calvo, Javier Ambrossi y Paca La Piraña, como tertuliana en el programa de Antena 3.

La madrileña no tuvo ningún problema en animarse a bailar la coreografía inicial del programa, dejando en un segundo plano a otra de las colaboradoras estrella del espacio de Pablo Motos, Pilar Rubio, que se estrenaba en esta nueva temporada.

La futura Marquesa de Griñón compartió mesa de debate con Motos, Nuria Roca y Juan del Val, donde analizaron algunas noticias destacadas: "No vamos a hablar de la Covid-19 que la gente ya está cansada", afirmó el presentador.

Pero sí hablaron de uno de los síntomas del virus, la pérdida de olfato, y Motos les preguntó cuál era el olor que más odiaban. Mientras que Del Val señaló que era "el de los lirios", Roca admitió que el del "huevo con tomate frito".

Por su parte Falcó comentó que se trataba del "olor del metro después de las tres de la tarde", comentario que sorprendió a Roca, que la preguntó: "Pero, ¿tú vas en metro, Tamara?". La madrileña si había ido porque "el metro de Madrid vuela", pero que ahora prefiere desplazarse "en bici o en coche".

Polémica con Isabel Preysler

"Por cierto, la has liado Pablo", comentó Falcó en un momento de la tertulia, dejando muy sorprendido al presentador. "La lie yo la vez pasada cuando dijimos algo sobre mami (Isabel Preysler) y aprovecho para pedirla perdón".

El valenciano miró a cámara y dijo: "Isabel, te pido perdón, no sé por qué". La colaboradora señaló que se trataba algo sobre "que me iba a llevar a un convento, es un poco largo. Va a tener que venir ella a explicarlo", afirmó mientras se lamentaba.

"Lo he hecho mami, en mi primer día de curro", afirmó Falcó, mientras Motos insistió: "¿Te ha dicho tu madre que vengas y me digas eso?". La joven se justificó diciendo que "me ha dado su propio guion".

Motos explicó que "lo que dije fue que tu madre contó que dijiste un día que querías ser monja y que llevó a un convento", pero Falcó le corrigió: "No me llevó a ninguno porque no conoce tantos, pero me ha dicho que diga que ella no miente. Mami, ya queda dicho, por favor".

"No sé si lo habré dicho bien. Ya verás en el tercer programa, me va a mandar con otros deberes", admitió la colaboradora, pero el presentador señaló para concluir que "no quiero meter cizaña, pero yo tengo la grabación... ahí lo dejamos".