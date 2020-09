Dora Postigo, sobre de las polémicas de su tío Miguel Bosé: "Está a saco"

El nombre de Miguel Bosé está siempre de actualidad durante los últimos meses, pero no es por ninguna canción nueva que haya sacado. Su polémica postura sobre el coronavirus y sus ideas antimascarillas y antivacunas lo han hecho estar en el centro de las críticas. Por ello, no es de extrañar que a su sobrina nieta Dora Postigo le preguntaran sobre el tema cuando acudió a La resistencia.

La joven de 16 años, que es hija de Bimba Bosé (sobrina del artista), se estrenó el pasado año como cantante y acudió el martes al programa de David Broncano para promocionar su nuevo tema.

Pero, siendo familia de quien es, el presentador no dejó escapar la oportunidad de preguntarle por su relación con el intérprete de Amante bandido. "¿Qué le dices? ¿Quieres comentar algo? ¿Qué marcha lleva tu tío?", le preguntó el humorista con su habitual tono de broma. "¿Tenéis grupo de WhatsApp familiar? ¿Alguien le está diciendo que pare un poco?".

"No, la verdad es que no... No lo sé...", contestó Dora Postigo entre risas. "Tampoco tengo mucho que decirte, si total... Vive en México, vive lejos", añadió, dejando clara su poca relación con Miguel Bosé.

"Está a saco, está a saco Paco", comentó en referencia a la polémica postura de su tío con respecto a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.